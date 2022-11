Apollo Amsterdam verliest door kapotte schotklok: ‘Dit is de schuld van de gemeente’

Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Nog voordat de wedstrijd tegen ZZ Leiden zaterdagmiddag van start ging, bleek de schotklok in de Apollohal het niet te doen. Medewerkers van de hal probeerden de klok aan de praat te krijgen, maar dat mocht niet baten. “Wij mochten er niet bij,” zegt Bas Schotte van Apollo. “De gemeente is verantwoordelijk voor die klok. Door hun fout hebben wij de wedstrijd verloren.”

De wedstrijd tegen ZZ Leiden was onderdeel van de BNXT League, de gecombineerde competitie van België en Nederland. Apollo kreeg van de scheidsrechter 45 minuten om de klok te maken. Toen dat niet lukte, ging ZZ Leiden er automatisch met de winst vandoor.

Zeer ongebruikelijk

Volgens Schotte is deze situatie zeer ongebruikelijk. “De gemeente heeft geen noodscenario liggen voor dit soort situaties,” zegt hij. “We gaan maandag in gesprek om te kijken hoe we dit in het vervolg kunnen oplossen. Dit kan echt niet nog een keer gebeuren.”

Bij basketbal hebben spelers 24 seconden om een schotpoging te wagen. Zonder schotklok kan de wedstrijd dus niet worden gespeeld. De verloren wedstrijd mag niet worden ingehaald. Teleurgestelde fans die kaartjes hadden gekocht kunnen deze inwisselen voor een volgende wedstrijd of krijgen hun geld terug.

