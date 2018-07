Apen merken ritme op, maar kunnen geen maat houden

Dat is de nieuwe bevinding van een groep onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Nationale Autonome Universiteit van Mexico (UNAM).



Voor het onderzoek, dat maandag werd gepubliceerd in Frontiers in Neuroscience, keken Henkjan Honing, Fleur Bouwer, Luis Prado and Hugo Merchant naar de hersenactivitieit van twee resusapen die werden blootgesteld aan twee verschillende muziekfragmenten.



Bij het eerste fragment werd het metrum gelijkmatig aangegeven door een drumpartij (de basdrum en de hi-hat). In het tweede fragment werd het metrum op willekeurige momenten doorbroken door een afwijkend geluid.



Negatieve piek

Bij mensen is in de hersenactiviteit een 'negatieve piek' waar te nemen, als de verwachting van het verloop van het metrum wordt geschonden, zoals in het tweede fragment een aantal keer het geval was. Bij de apen werd deze piek niet waargenomen.



Wel leken ze volgens de onderzoekers het ritme te registeren, maar het vermogen om een regelmatige beat waar te nemen om bijvoorbeeld in staat te zijn daarop te dansen, missen ze.



Volgens Honing, hoofdauteur en hoogleraar Muziekcognitie aan de UvA, levert het onderzoek nieuw bewijs op dat beat-perceptie iets is dat mensen hebben, maar bij primaten slechts gedeeltelijk is ontwikkeld. Honing: "Hoewel de hersenen van de aap gevoelig lijken te zijn voor de regelmaat van het ritme, konden we geen enkel bewijs vinden dat ze de beat waarnemen."



