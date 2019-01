ANWB waarschuwt: nog steeds glad op de weg

Door sneeuw en bevriezing is in heel Nederland 's ochtends plaatselijk glad. Over Noord-Holland is afgelopen nacht een sneeuwgebied getrokken.



Het fileleed in de regio Amsterdam viel tegen acht uur 's ochtends erg mee.



Voor donderdagochtend voorspelt Weeronline buien met (natte) sneeuw en regen, waardoor de gladheid kan toenemen. Het kwik loopt 's middags op naar een graad of 2-3. Voor donderdagavond- en nacht en vrijdagochtend is nieuwe sneeuw voorspeld.



Voor erg grote problemen in de ochtend- en avondspitsen heeft de sneeuw deze week nog niet gezorgd.