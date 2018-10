ANWB: meer files door mooi zomerweer

De filezwaarte, de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur, steeg met 13 procent, blijkt uit cijfers die de ANWB woensdag heeft bekendgemaakt.



Vooral in juli was het druk. Door het mooie zomerweer was er veel recreatieverkeer op de weg. Op de wegen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg was het daardoor veel drukker in vergelijking met de matige zomer van 2017. Ook veel bermbranden zorgden voor extra oponthoud.



De filezwaarte in 2018 in de eerste negen maanden van dit jaar is tot nu toe zo'n 20 procent hoger dan vorig jaar. Dat is vooral te merken op de A27 Utrecht - Breda, de A4 Amsterdam-Rotterdam, de A58 Breda-Eindhoven en op de A15 Rotterdam-Gorinchem.