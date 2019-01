ANWB: drukste spits ooit en veel file door sneeuw

Vooral het verkeer in het midden, oosten en zuiden van het land ondervindt flinke hinder van de sneeuwval in de avondspits. Rond grote steden, zoals Utrecht, Nijmegen en Eindhoven, is het laaiend druk. Vooral sneeuwval zorgt voor (kleine) ongelukken en veel vertragingen.



Mensen die naar huis rijden van kantoor kunnen tot wel 100 minuten in de file komen te staan.



A1 bij Beekbergen vast

Rond Amsterdam staat ook een aantal files. De A1 staat in verschillende richtingen vast, met een maximum van 35 minuten vertraging richting Hengelo rond knooppunt Beekbergen. Op de A2 richting Den Bosch staat zo'n 9 kilometer file, automobilisten moeten hier rekening op 25 minuten extra reistijd.



Vooral tijdens een sneeuwbui of wanneer er een strooiwagen rijdt, vordert het verkeer langzaam. De gemiddelde snelheid op de snelwegen is zo'n 30 kilometer per uur. Grote ongelukken zijn niet gebeurd, omdat de verkeersdeelnemers hun rijgedrag aanpassen.



Sneeuw trekt weg

De sneeuw trekt verder naar het oosten. In de Randstad is het bijna overal gestopt met sneeuwen. Daar valt de verkeersoverlast dan ook mee.



Het aantal files neemt volgens de ANWB nog steeds toe.