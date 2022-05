Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis opent nieuw centrum voor vroege opsporing tumoren

Mensen met erg veel of afwijkende moedervlekken kunnen door de huisarts naar het nieuwe centrum worden doorverwezen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Het centrum wordt dus zowel een behandel- als onderzoekscentrum, zegt Mara Blonden, manager bedrijfsvoering van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. “Normaal gesproken zien we cliënten met een actieve vorm van kanker, in dit nieuwe centrum zien we mensen die risicodragers zijn. Hen willen we al in een heel vroeg stadium screenen en zo nodig behandelen.”

Hoe vroeger een (potentiële) tumor wordt opgespoord, hoe makkelijker het namelijk is om deze te verwijderen. “Mensen met heel veel of afwijkende moedervlekken, kunnen bijvoorbeeld een verwijzing krijgen voor een screening op huidkanker. Met een speciaal apparaat kunnen we die moedervlekken onderzoeken, vergelijken en waar nodig verwijderen.”

Verwijzing nodig

Vooralsnog richt het centrum zich op huidkanker, darmkanker en prostaatkanker. Vanaf september gaat een Europese studie van start waarmee in kaart wordt gebracht wie de grootste risicodragers van longkanker zijn; mogelijk kan dit de voorzet zijn van een bevolkingsonderzoek naar longkanker.

Niet iedereen kan zomaar de kliniek binnenstappen, daar is een verwijzing van de huisarts voor nodig. Blonden: “Vanwege bepaalde symptomen, of denk aan mensen die in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker een slechte uitslag krijgen. Ook mensen met een erfelijke aanleg kunnen een verwijzing vragen.”

Om kanker vroeg op te sporen hebben we natuurlijk al verschillende bevolkingsonderzoeken, zegt Blonden. “Maar dat is eigenlijk best inefficiënt. Hier kunnen we dat fijnmaziger inrichten.”