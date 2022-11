Anton van Schijndel heeft zélfs zijn eigen FvD-achterban bijzonder weinig te bieden

Fractievoorzitter Anton van Schijndel van Forum voor Democratie wordt door andere raadsleden meestal genegeerd. Zijn bijdragen slaan vrijwel altijd dood, samengewerkt wordt er niet met hem en als hij aan het woord is, gaan raadsleden vaak koffie halen.

Deze week bleven er toch een aantal zitten toen Van Schijndel in debat wilde met burgemeester Femke Halsema. Zij had in een toespraak gezegd dat er ‘politici zijn die zielige, maar niet onschuldige pogingen doen om hun klein gevolg op te stoken journalisten te haten en naar de Tweede Kamer te marcheren, zonder dat zij het gebruik van geweld volledig afwijzen’.

Het was een referentie aan uitspraken van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren.

In een naar eigen zeggen ‘leerstellig betoog’ betoogde Van Schijndel dat Halsema alleen op specifieke momenten iets mag zeggen over landelijke zaken. Op een vrij onnavolgbare manier gebruikte hij het vennootschapsrecht om te zeggen dat de burgemeester zich voortaan vooral zou moeten uitspreken tegen het overheidsbeleid. Zijn spreektijd was echter snel op, hij kwam nooit tot een concrete vraag.

Halsema reageerde glimlachend: “U zegt dat ik geen mening mag hebben, behalve als het om uw opvatting gaat, dan heb ik zelfs een onderzoeksverplichting. Althans, die zou ik hebben als ik een bedrijf was, wat ik niet ben, maar in dat geval zou ik nalatig zijn geweest, wat ik niet ben, omdat ik geen bedrijf ben.”

Tot zover het volgens Anton van Schijndel fundamentele debat.

Nadat in 2018 Forum onder aanvoering van Annabel Nanninga met veel bombarie de raad in was gekomen, is de Amsterdamse tak ingestort. Oud-VVD’er Van Schijndel, eerst door Nanninga uit de partij gezet, later door Thierry Baudet weer teruggebracht, leest tijdens de raad vooral de krant en bedenkt vaak ter plekke of hij ergens voor of tegen stemt.

Een paar vergaderingen geleden wees nota bene Annabel Nanninga, nu fractievoorzitter van JA21, hem er nog op dat hij een standpunt bezigde dat linea recta inging tegen wat zijn fractievertegenwoordiger Tanay Bilgin eerder die week in de commissie had gezegd.

En waar Bilgin in commissies nog inhoudelijke bijdragen levert op Amsterdamse thema’s, valt Van Schijndel alleen op met provocaties, zoals recentelijk het niet onomwonden veroordelen van de Russische inval in Oekraïne of vorig jaar het afdoen van een Hitlergroet bij een coronademonstratie als een ‘beetje dom’. Dat dwingt andere raadsleden elke keer zich daartegen uit te spreken, maar het leidt tot niks voor niemand.

Bij de verkiezingen haalde Forum voor Democratie in maart nét een zetel. De raad neemt Van Schijndel al niet serieus. Maar dat het deze week bij een volgens hemzelf zo fundamenteel debat niet lukte een concrete vraag te stellen laat ook zien dat één van de 45 raadszetels bezet wordt gehouden door iemand die zélfs zijn eigen achterban bijzonder weinig te bieden heeft.

