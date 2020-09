Anton de Komplein krijgt tweede Anton: een levensgrote muurschildering

De muurschildering van Anton de Kom. Beeld Nosh Neneh

Het was nog even zoeken naar de juiste plek voor de afbeelding van de antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld Anton de Kom. Er is gekeken naar een geschikte muur in Den Bosch, Breda en zelfs Limburg. Muren genoeg, maar niet geschikt voor het doel van de campagne: jongeren in contact brengen met historische figuren. “Uiteindelijk keerden we dus toch maar terug naar Amsterdam, de plek waar we begonnen waren,” vertelt David Barens van The Social Club. “Hier was het allemaal ook zo geregeld met de gemeente en het stadsdeel. Iedereen was meteen enthousiast.”

Het resultaat is een levensgroot portret van de Surinaamse schrijver dat in drie dagen tijd is geschilderd door Hedy Tjin, de Amsterdamse kunstenaar die eerder dit jaar haar handtekening zette onder de galerij in Noord van George Floyd, Kerwin Duinmeijer en andere zwarte slachtoffers van racistisch geweld.

“Dat was een houten schutting, dit een betonnen muur met reliëf,” vertelt Tjin over het verschil in ondergrond. “Dat is meteen een stuk lastiger werken. Het beton zuigt de verf op.” Met extra dekkende muurverf in de kleuren groen, bruin, oranje en roze is de klus toch geklaard: De Kom kijkt het winkelend publiek vriendelijk aan.

Eervolle opdracht

Eervol, noemt Tjin de opdracht. Ze reisde op verzoek van het Nederlands Openluchtmuseum naar Nijmegen en Groningen om daar respectievelijk Vincent van Gogh en Aletta Jacobs op een muur te portretteren. Drie muurschilderingen van drie prominenten, alle drie onderdeel van een campagne die de Canon van Nederland onder de aandacht moet brengen van jongeren.

Donderdag worden op de sociale media de eerste video’s gelanceerd. “Aan elke muurschildering hebben we een influencer gekoppeld die een personage de komende tijd gaat promoten,” legt Barens uit. “In het geval van Anton de Kom is dat rapper Bokoesam.”

De Kom in pak

Tjin portretteerde De Kom als schrijver, keurig in het pak. Interessant, want het naakte beeld van Jikke van Loon van de Surinaamse held op het plein riep na de onthulling het nodige verzet op. Tjin: “Ik wilde hem uitbeelden als een wijze man die ook nu nog heel wat te vertellen heeft. Dat is ook het uitgangspunt van de campagne: wat kunnen wij vandaag de dag leren van historische figuren?”

Tijdens het schilderwerk maakte De Kom al veel reacties los bij voorbijgangers. Sommige mensen kwamen de kunstenares vragen wie het was, anderen herkenden de geportretteerde en riepen meteen dat ze er blij mee waren. Eerlijk is eerlijk: er was ook een man die vroeg waarom ze had gekozen Anton de Kom en niet voor Louis van Gaal.