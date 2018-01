Antikraakwacht: 'Ik plaatste de galg op het ADM-terrein'

Want Nienhuis woont weliswaar op het terrein, maar een kraker is hij niet: al 18 jaar zit de geboren Zuid-Afrikaan via een antikraakbureau in een van de twee huizen aan de rand van het gekraakte complex.



Hij is een 'buitenhekker': vanuit zijn huiskamer in de voormalige dokterswoning heeft hij zicht op enkele bouwsels tussen de bomen en struiken op het ADM-terrein aan de andere kant van het hek.



Luguber

Het zag er luguber uit, die galg langs de Hornweg. Wat was de bedoeling? Nienhuis zegt dat hij er vooral mee duidelijk wilde maken dat de situatie waarin hij verkeert steeds zorgwekkender wordt.



"Dit is mijn huis, ik woon hier al bijna twee decennia. Natuurlijk moet je er als antikraakwacht rekening houden dat er een dag komt waarop je moet vertrekken. Maar ik erger me eraan we helemaal geen rechten hebben en dat we in onzekerheid worden gehouden. Ik heb het gevoel dat mijn hoofd in een strop steekt, die steeds strakker wordt aangetrokken. De installatie is daar een kunstzinnige uiting van."



Via AT5 meldden zich vlak voor het weekend enkele anonieme krakers die stelden verantwoordelijk te zijn voor de actie. Daar klopt niets van, zegt Nienhuis. Híj plaatste de galg in de late avond van vrijdag 5 januari.



Op de foto's op zijn telefoon is te zien hoe hij om 22.11 uur in de weer is met het bevestigen van de strop. Even daarvoor maakte hij in zijn huiskamer nog een foto van het skeletje - dat later aan het apparaat werd bevestigd - op de rug van zijn hond.



Opschudding

Waarom wachtte hij zo lang voordat hij de verantwoordelijkheid op zich nam? "Ik zat vanaf die zaterdagochtend in Duitsland, waar ik om de andere week werk als helikopterpiloot voor offshore windenergie op de Noordzee. Het ging een beetje langs me heen dat er opschudding ontstond."