Antifestivalbeleid Mokum Reclaimed gaat burgemeester te ver

Milkshake is een van de festivals die jaarlijks in Westerpark worden gehouden. Beeld Amaury Miller

Ook burgemeester Halsema vindt het plan van een groep betrokken bewoners sympathiek maar té radicaal en wil met scherpere regels in het reguliere evenementenbeleid komen.

Via een volksinitiatief had een groep bewoners, verenigd in Mokum Reclaimed, een voorstel op de agenda van de gemeenteraad gekregen. Zij hadden 1200 handtekeningen verzameld, waardoor de gemeenteraad gedwongen werd het plan te agenderen en te bespreken.

Maar volgens de meeste partijen gaan de ideeën van Mokum Reclaimed te ver. De actiegroep bepleit de facto een einde aan alle commerciële en grootschalige evenementen in parken en op pleinen. Het claimt deze plekken als openbare ruimten en stoort zich eraan als locaties als het Westerpark of het Museumplein soms deels in gebruik zijn van evenementen-organisaties. Ook wil het de locatieprofielen, een set specifieke regels per park of plein, vastleggen in de lokale regelgeving, de APV.

‘Juist minder evenementen’

Halsema is blij met de betrokkenheid, maar nuanceert de claim dat Amsterdam overspoelt wordt met festivals. “We zien de afgelopen tijd juist ongeveer een derde minder evenementen dan voorheen. En slechts vijf procent daarvan wijkt af van de locatieprofielen. Dat moet minder, dat ben ik wel met u eens.”

De burgemeester komt later dit jaar met nieuw evenementenbeleid, de denkrichting van Mokum Reclaimed komt daarin deels terug, belooft ze.

Het ziet er daarom naar uit dat er in de raad te weinig steun is voor het voorstel. Maar als Mokum Reclaimed 27.000 handtekeningen verzamelt, kan het een volksstemming over de kwestie afdwingen.