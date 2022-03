Antifa hangt spandoek voor partijkantoor Forum voor Democratie, twee dagen na bekladding

Het spandoek tegenover het partijkantoor van FvD. Beeld Het Parool

Op het spandoek dat woensdagochtend vroeg is opgehangen staat de tekst ‘Geen fascisme/racisme in de raad – fck FvD’. De actie is opgeëist door een onbekende groep die zich ‘antifascisten’ (Antifa) noemt. ‘Ze willen hiermee de aandacht vestigen op de groei van fascistische en racistische partijen in Nederland, met name de FvD,’ aldus een van de initiatiefnemers.

De politie is van het spandoek op de hoogte, maar directe verwijdering is niet aan de orde. Een politiewoordvoerder laat weten dat het Openbaar Ministerie gaat kijken of het doek strafbaar is en wat de gevolgen zijn voor het doek.

FvD heeft op Twitter gereageerd op het spandoek: ‘Extremisten bezochten vannacht opnieuw ons kantoor. Partijkartel en mainstream media creëren een klimaat van politiek geweld met hun voortdurende demonisering en stigmatisering van onze partij,’ schrijft de partij.

Camera’s

Nadat het partijkantoor twee nachten geleden was beklad en er een spandoek aan het pand was bevestigd, besloot de gemeente Amsterdam voor onbepaalde tijd camera’s te plaatsen. Of de verantwoordelijken woensdagochtend op beelden zijn vastgelegd, kon de politie niet zeggen.

De bekladding in de nacht van zondag op maandag gebeurde na het slotdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Na afloop van het debat had Forum een demonstratie gepland op het Kleine-Gartmanplantsoen, omdat het niet was uitgenodigd. Die demonstratie werd beantwoord met een tegendemonstratie van Antifa.

Eerder dit jaar werd het partijkantoor van FvD ook al beklad. Toen werden verfbommen op het pand gegooid. Daar zou Antifa ook achter hebben gezeten.