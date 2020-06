Anti Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie doet aangifte van doodsbedreiging

Jerry Afriyie tijdens het antiracisme-protest in het Nelson Mandela Park in Zuidoost. Beeld ANP

‘We gaan de volgende fase in. Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd. Er zijn gemeenten die pas over 10 jr zwarte piet-racisme willen gaan aanpakken. Dit betekent dat racisten tot 10 jr de kans krijgen om hun plan uit te voeren. Let it sink in!’, schrijft Afriyie, met een screenshot van de brief waarin zijn gezin met de dood wordt bedreigd.

De dreigbrief is ondertekend door ‘Pegida Afd. Noord’. Pegida Nederland heeft in een post op Facebook afstand genomen van de dreigementen. ‘Hoe wij ook met Jerry Afriyie van mening verschillen, wij zullen nooit dit soort laffe, bedreigende, racistische brieven aan iemand sturen! Van de inhoud nemen wij dan ook duidelijk afstand,’ schrijft de anti-immigratiebeweging. Ze zeggen dat er misbruik is gemaakt van de naam Pegida en dat dat wel vaker gebeurt.

De politie Amsterdam zegt contact te hebben gehad met Afriyie, die zaterdagmiddag aangifte van de bedreiging deed. De politie neemt de zaak ‘zeer serieus’ en doet onderzoek naar de afzender van de brief.