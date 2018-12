Anti-homoflyer 'waarschuwing voor adoptie homostellen'

Als ik iets in de brievenbus krijg waar ik niks mee heb, gooi ik het weg Verdachte Y. begrijpt niet dat mensen zich beledigd voelen

Tegenover de rechtbank verklaarden A. en Y. dat ze samen met C. - de drie kennen elkaar via werk - hadden bedacht om flyers te verspreiden nadat ze op internet hadden gelezen over een zaak in Engeland waarbij een Roemeense vader de identiteit van een homo-echtpaar openbaarde, nadat zij zijn kinderen wilden adopteren. Op het pamflet werd verwezen naar een Facebookpagina over de zaak.



C. was niet bij de zitting aanwezig, maar hij zou volgens zijn medeverdachten dezelfde motivatie hebben gehad.



A. vertelde dat hij op internet onderzoeken had gevonden over het lot van kinderen met homoseksuele ouders. "Ik wilde die informatie alleen maar delen. Mensen mogen zelf hun conclusie trekken. Ik zie het probleem niet."



Medeverdachte Y. zei niet te begrijpen dat mensen zich beledigd voelen. "Als ik iets in de brievenbus krijg waar ik niks mee heb, gooi ik het weg."



De mannen verspreidden met een groep van zo'n tien mensen in oktober 2016 in totaal vierduizend folders. Y. verzorgde het ontwerp, A. was verantwoordelijk voor de inhoud.



Waarom deden ze dat in Amsterdam, terwijl ze zelf elders wonen? A: "Het is een drukke stad, de hoofdstad. Hier staan veel gebouwen waar je de flyers makkelijk kwijt kan. We hebben niet over de wijk nagedacht. We volgden gewoon onze navigatie."



De advocaten van de verdachten vroegen de rechtbank bij aanvang van de zitting de tenlastelegging nietig te verklaren. Volgens hen is de aanklacht te weinig specifiek. Het zou onduidelijk zijn welke uitspraken het OM de mannen verwijt.



De rechtbank heeft dat verzoek verworpen. Het OM zou voldoende hebben gemotiveerd waarom de verdachten hebben aangezet tot discriminatie.



Woensdagmiddag komt het Openbaar Ministerie met het strafeis.