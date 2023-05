Anthony de Vries van De Pizzabakkers: ‘Een Diemenaar is echt iets anders dan een Amsterdammer’

Anthony de Vries groeide op bij zijn oma in Diemen. Net als zijn vader, die een coffeeshop runde in de Albert Cuypstraat, begon hij ook een eigen zaak. Zijn tweede poging was raak: De Pizzabakkers – inmiddels een landelijke keten en een begrip in Amsterdam, van Noord tot de Zuidas. ‘Iedereen lust altijd een pizza.’

Bij de geboorte van Anthony de Vries, tegenwoordig mede-eigenaar en oprichter van De Pizzabakkers, waren zijn ouders 16 en 17 jaar oud. De Pizzabakkers is een franchiseorganisatie met 31 vestigingen, door heel Nederland. “Mijn ouders woonden in Suriname. Mijn oma, de moeder van mijn moeder, had vijf kinderen, waarvan twee dochters tegelijk zwanger waren - mijn moeder was 16 en haar zus twee jaar ouder. De vaders waren allebei jongens die je niet in de straat wilt hebben.”

“Status was belangrijk, mijn oma vond het een schande, denk ik. Ze was lerares. Terwijl mijn moeder zwanger was, zijn ze allemaal verhuisd naar Nederland. De eerste vier jaar heb ik bij haar gewoond, maar ja, ze was zestien en had geen werk, geen opleiding. Op mijn vierde ben ik bij mijn oma gaan wonen, in Diemen. Zij heeft me opgevoed. Weer een paar jaar later, ik was ongeveer tien, is mijn moeder naar Nigeria gegaan, op zoek naar zichzelf. Nu zou je het een tussenjaar noemen. Ze kreeg malaria en is uiteindelijk terugverhuisd naar Suriname, ze kon niet wennen aan Nederland.”

En je vader?

“Die kwam in beeld toen ik acht of negen was. Mijn vader had een nogal sterke hekel aan autoriteiten en was erg content met de keuzes die hij maakte in zijn leven. Hij was er vroeg bij en had als een van de eersten een coffeeshop, in de Albert Cuypstraat. Die handel is hij later gaan uitbreiden naar andere opiaten, laat ik het zo maar noemen. Hij was zelf een groot liefhebber van zijn eigen handel en heeft twee keer vastgezeten. Nu leeft hij niet meer.”

Is het verrassend dat jij zo’n groot bedrijf hebt opgericht?

“Vrienden zeggen wel eens dat ze het zo knap van me vinden. Hou op man, wat is er knap aan? Het klinkt alsof ik uit een geslagen positie kwam. Zo was het niet. Ik heb havo gedaan en vwo, en ben daarna gaan studeren. Eerst communicatiewetenschap, ik wilde iets met evenementen doen en was idolaat van Cirque du Soleil. Daar heb ik ook een gesprek gehad, maar het is niet gelukt.”

“Op aanraden van mijn tante ben ik daarna aan een tweede studie begonnen, een MBA. Andere studenten hadden al posities binnen een bedrijf, ik was echt niet het beste jongetje van de klas. Het gebeurde vaak dat ik als een toeschouwer naar mezelf keek: wat doe ik hier, tussen deze mensen? Het motiveerde me, ik wilde dat het lukte. En ik had toch een beeld van mijn vader die een eigen zaak had. Als kind was ik in zijn coffeeshop geweest, ik zag hoe hij daar de baas was en koffie zette en tosti’s maakte. Wat hij verder in die winkel deed, daar had ik toen geen zicht op.”

De eerste eigen zaak werd geopend in 2006 op de Haarlemmerdijk: De Vries eten & drinken, een lunchrestaurant. “Daar heb ik alle fouten gemaakt die je kunt bedenken. Ik was zo eigenwijs en vol van mezelf dat ik naar niemand luisterde. Zelf vond ik het de mooist ingerichte zaak van Amsterdam, ik kende iedereen in de straat en was zo’n bijzondere jongen: ik dacht dat marketing niet nodig was, ik hoefde de deuren maar te openen en de klanten zouden naar binnen komen. Maar het belangrijkste is dat je zoveel mogelijk broodjes moet verkopen. Als dat niet gebeurt heb je een probleem.”

“In de Groote Industrieele Club op de Dam had je toen een gilde, met mannen die alles al hadden meegemaakt. Ik kreeg een gesprek met zo’n man en binnen tien minuten was het duidelijk. Hij keek me aan: eigenlijk weet je het al toch, dit gaat ’m niet worden. Ik moest het zo goed mogelijk afwikkelen en zorgen dat ik niet failliet werd verklaard. Het is goed dat ik toen om hulp heb gevraagd.”

Een paar deuren verder op de Haarlemmerdijk zat het Italiaanse restaurant Da Noi. De vrouw van Anthony de Vries, Margreet Leguijt, was op dat moment zwanger en wilde alleen maar pizza’s eten. Margreet was al bevriend met een ander echtpaar, Siang-Lan Go en Dmitri Schokker. Met z’n vieren besloten ze in de pizza’s te gaan. “Op pizza’s zit een grote winstmarge. Je moet wel volume draaien, dat had ik net geleerd. De eigenaar van Da Noi zat vast in Italië, die nam daar andere spullen mee naartoe dan gebruikelijk was. We deden een bod en konden het overnemen.”

“In die tijd zat Da Portare Via op de Leliegracht, met een grote houtoven in de zaak. De mensen stonden daar in de rij. In zijn soort was het de beste in Amsterdam, maar ik vond het niet geweldig, wij moesten dat beter kunnen. Het concept hadden we al bedacht: Pizza & Prosecco. Feestelijk. Ambachtelijke pizza en originele toppings. We deden de deur open en wisten: dit gaat een succes worden. Het was een kleine zaak, ze stonden op straat te wachten om naar binnen te kunnen.”

In de jaren erna volgden nieuwe zaken en franchises. Nu zijn het er elf in Amsterdam, vijf in Utrecht, twee in Rotterdam en Leiden, en verder van Groningen tot Maastricht. “In het begin zaten we met samengeknepen billen te wachten of het ook zou lukken in die andere steden. We schreeuwden niet van de daken dat we Amsterdammers waren, we wilden niet dat zij zouden denken: daar heb je hen weer, zij komen ons even vertellen wat wij moeten eten. Nu weten we bijvoorbeeld dat ze in Zwolle of Nijmegen eerder klaar zijn met eten, daar zouden we om negen uur ’s avonds wel kunnen sluiten. En iets nieuws proberen, verrassende toppings, dat werkt niet overal.”

Is het raar dat iemand zoals jij pizza’s gaat verkopen?

“Omdat ik donker ben, bedoel je? Ik zie er niet Italiaans uit nee, maar wie maken verder pizza’s in Amsterdam? Veel Turken en Egyptenaren. Mijn familie is gehecht aan Surinaams eten. Als ik ze niet had meegenomen, zouden ze nooit naar een Pizzabakkers zijn geweest.”

“Wat ik belangrijker vind: toen wij begonnen, in 2009, waren we een van de eersten die met betere ingrediënten gingen werken. Je kunt ook voor zes euro een pizza kopen, maar dat is anders. Na ons gingen steeds meer betere horeca pizza’s bakken. Net als met hamburgers, dat ging ook iedereen doen. Als zoveel zaken het doen, wordt het minder, ze zijn niet allemaal even goed.”

Zijn jullie restaurants symbolisch voor hoe Amsterdam is veranderd?

“Noord is een goed voorbeeld, daar hebben we nu twee zaken. Vroeger kwam je niet graag in Noord. Voor de Spaarndammerbuurt geldt hetzelfde. Buurten waar vroeger alleen bruine kroegen zaten. De hele stad is gegentrificeerd, wij passen daarbij. Ver in West, Geuzenveld of Slotervaart, daar zitten we niet. Als alles een eenheidsworst wordt, of onbetaalbaar: dat zou een kwalijke zaak zijn. Wij zijn niet al te duur.”

Wie zijn jullie klanten?

“De moderne Amsterdammer die goed en lekker eten belangrijk vindt. Onze vestiging op de Zuidas haalt de hoogste cijfers. Daar zie je door de week bestellingen van in één keer veertig pizza’s, die gaan naar bedrijven. Iedereen lust altijd een pizza. Ik denk dat het voor mensen op de Zuidas even lekker makkelijk is, een pizza eten. Je wilt niet iedere avond naar een sterrenrestaurant. Het is onze bedoeling om een klassieker te worden, we willen niet een tijdelijk trendy restaurant zijn.”

Hoe keek je als kind vanuit Diemen naar Amsterdam?

“Als ik met tram 9 of de trein naar Amsterdam ging, was het: we gaan naar de stad. Daar was het ook vlakbij, in tien minuten liep ik naar het oude Ajaxstadion. Ik wist al dat ik echt niet in Diemen zou blijven wonen. Vanaf mijn twaalfde zat ik ook in Oost op school. Ik ben niet in Amsterdam geboren, maar wel getogen.”

“Ze kunnen met hetzelfde accent praten en toch is een Diemenaar echt iets anders dan een Amsterdammer. Een Diemenaar gaat iedere zomer bier drinken op de Feestweken van Abcoude, Weesp en Diemen. Amsterdammers weten niet eens wat dat is. Een Diemenaar wil lekker daar blijven wonen, of anders in Muiden of Weesp. Amsterdam is geen New York of Parijs, maar het is wel werelds. Een kleine metropool – misschien is dat wel de betere versie.”

CV Anthony de Vries (Renkum, 1968) is oprichter en mede-eigenaar van restaurantketen De Pizzabakkers, met 31 vestigingen, waarvan elf in Amsterdam.

De stad van... Anthony de Vries Echt Amsterdams “Altijd, maar vooral in het buitenland of buiten Amsterdam. Ik voel me meer Amsterdams dan Nederlands of Surinaams.” Accent “Amsterdams, zonder twijfel. Niet heel plat, maar je hoort het wel.” Havermelk “Mijn vrouw drinkt het, ik vind het prima.” Huur of koop “Koop, op de mooiste plek van Amsterdam, het Realeneiland. Ik had niet gedacht dat ik daar ooit zou kunnen wonen, ik ga er nooit meer weg.” Import “Dat kunnen geen Amsterdammers worden. Of ze nou uit Noord, Zuid of de Jordaan komen, je ziet en hoort aan alles of iemand een Amsterdammer is.”