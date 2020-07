Anouar Taghi: ‘Ik wist niet van gebruik dealauto’s voor moord Wiersum’

Anouar Taghi en zijn advocaat André Seebregts (r.). Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De neef van de van vele moordopdrachten verdachte Ridouan Taghi blijft ontkennen dat hij bewust de Renault Mégane en de Volkswagen Transporter heeft geleverd die vervolgens zijn gebruikt voor de moord op Derk Wiersum. De advocaat van kroongetuige Nabil B. tegen de groepering van Ridouan Taghi werd geliquideerd op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert.

Drugsdealers

Tegenover de onderzoeksrechter erkende Anouar Taghi dat hij (gestolen) auto’s ‘sweepte’ - controleerde op apparatuur van de politie of rivalen. De drugsdealers die hem daarvoor inhuurden, waren bang dat rivalen hen wilde ‘rippen’ – van hun drugs bestelen. Auto’s konden ‘heet zijn’ - door de politie worden gezocht. Daarom wilde hij alleen auto’s in zijn loodsen die van valse kentekenplaten waren voorzien.

Utrechters Oussama B. (23) en Jesse S. (22) hielpen Taghi, geeft hij toe. Zij zijn als enkele van de medeverdachten van Taghi gearresteerd voor het lidmaatschap van diens criminele organisatie van autodieven.

‘Ogenschijnlijk openhartig’

De officieren van justitie stelden woensdagmiddag op weer een inleidende zitting in zijn zaak dat de verklaringen van de ‘ogenschijnlijk openhartige’ Anouar Taghi ‘niet verrassend zijn’ omdat er al ‘overtuigend bewijs’ is voor hetgeen hij nu bekent.

Dat Taghi niets te maken had met de Renault Méganes, zoals gebruikt voor het observeren van raadsman Wiersum, geloven de aanklagers niet, onder meer omdat Taghi belde over het namaken van specifieke sleutels voor dit type auto’s.

De mantel uitgeveegd

Justitie is er van overtuigd dat Taghi een criminele organisatie van autodieven leidde, omdat hij in afgeluisterde gesprekken medeverdachte Oussama B. ‘de mantel uitveegt’, omdat die opdrachten niet goed had uitgevoerd terwijl Taghi op de vlucht in Marokko zat.

In november 2019 zou Anouar Taghi in een gesprek met een onbekende hebben opgeschept dat hij degene was die alles regelde, dat hij korte metten maakte met wie hem dwars zat, en dat hij ‘nu met acht jongens bezig was’, nadat hij eerder ‘met vijf jongens bezig was’, dat hij ‘chickies voor hem had werken’ (ex-vriendinnen, volgens justitie) en dat hij criminelen hielp buiten beeld te blijven.

Dezelfde achternaam

Dat Anouar Taghi niet wist dat de door hem geleverde voertuigen voor bijvoorbeeld de moord op advocaat Wiersum zouden worden gebruikt, gelooft het Openbaar Ministerie niet.

Advocaat André Seebregts herhaalde dat Anouar Taghi aanvankelijk vooral in beeld was omdat hij ‘dezelfde achternaam’ heeft als Ridouan Taghi, de vermoede opdrachtgever voor de moord op Wiersum.

Dingen die Anouar Taghi in afgeluisterde gesprekken zegt en waaraan justitie veel waarde hecht, zijn volgens Seebregts ‘aantoonbaar onjuist’. “Eén gesprek was met een Surinaamse meneer die bij hem constant om geld kwam zeuren. Daarom heeft mijn cliënt tegenover diegene gesuggereerd dat hij door de politie werd gezocht en dat hij zou weggaan om uit het zicht te verdwijnen.”

De zaak gaat in oktober verder.