Anouar Taghi ging ‘tijdje uit de lucht’ na moord op advocaat Derk Wiersum

Advocaat Derk Wiersum werd op 18 september bij zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Beeld ANP

Hij is kort na de moord naar Marokko gevlucht.

Anouar Taghi is een neef van Ridouan Taghi. Die wordt alom beschouwd als opdrachtgever van de moord op Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die de omvangrijke criminele organisatie van Ridouan Taghi van vele liquidaties, moordplannen en mislukte moordpogingen beschuldigt.

In het onderzoek dat in Utrecht al liep, gaat de recherche ervan uit dat Anouar Taghi een groep medeverdachten leidde die in de weer waren met gestolen auto’s. Die auto's werden in een Utrechtse loods gestald, schoongemaakt en ‘gesweept’ (gecontroleerd op afluisterapparatuur of peilbakens).

Justitie is ervan overtuigd dat de groep rond Anouar Taghi auto’s leverde aan de uiteindelijke uitvoerders van de moord op Wiersum, zoals de Renault Mégane en de Volkswagen Transporter die voor voorobservaties lijken te zijn gebruikt.

In de woning van Anouar Taghi lagen apparatuur om auto’s mee te volgen en ‘jammers’ om communicatiemiddelen mee te verstoren: spullen die in het zware criminele milieu veel worden gebruikt, onder meer bij liquidaties.

Op 10 december kreeg het Team Criminele Inlichtingen (de geheime dienst) van de recherche de tip dat Ridouan Taghi de opdracht voor de moord op Wiersum heeft gegeven en dat hij de ‘hitters’ (uitvoerders van de liquidatie) en ‘spotters’ (observanten) scheidde.

Anouar Taghi, die eerder in Duitsland is veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer een plofkraak waarna hij crashte terwijl hij met zijn mededaders op de vlucht was, heeft zich tot nu toe voornamelijk op zijn zwijgrecht beroepen.

‘Geen vooropgezet plan’

Advocaat André Seebregts ziet volop aanwijzingen dat de schutter die Wiersum in de ochtend van 18 september doodschoot ‘geen vooropgezet plan’ had hem te doden. Hij haalde het verhaal van een ooggetuige aan die heeft verteld dat er eerst een confrontatie was tussen Wiersum, die net in zijn auto was gestapt, en een donkere man. Wiersum riep volgens de getuige onder meer ‘donder op’ en ‘godverdomme’, waarna hij uitstapte en achter de donkere man aanrende. Pas toen zou die hem hebben doodgeschoten.

Als het die dag niet de bedoeling was dat de man Wiersum zou doodschieten, kan Anouar Taghi zo’n ‘vooropgezet plan’ niet hebben aangestuurd. “De getuigenis lijkt er eerder op te wijzen dat Wiersum in een opwelling werd gedood.”

Anouar Taghi’s tweede advocaat Daniëlle Troost stelde dat ook het Openbaar Ministerie er ‘na meer dan honderdduizend recherche-uren’ kennelijk van uitgaat dat hij hooguit medeplichtig was aan de moord, door de door de ‘spotters’ gebruikte auto’s te hebben geleverd. “Hoezo had onze cliënt moeten weten waarvoor die voertuigen gebruikt zouden worden? Daarvoor bevat het dossier geen enkele aanwijzing.”

De advocaten willen dat de rechtbank het voorarrest van Anouar Taghi opheft.

Troost: “Dat onze cliënt lid zou zijn geweest van ‘de Audi-bende’ die gestolen auto’s regelde voor onder meer plofkraken, wil niet zeggen dat hij auto’s zou hebben geleverd voor de moord op Derk Wiersum.”

Vijf dagen na dat afgeluisterde gesprek waarin hij ‘een Surinaams klinkende man’ zou hebben verteld over zijn plan te vertrekken, was hij er nog. “Het lijkt er eerder op dat hij van de man af wilde komen door te zeggen dat hij zou vertrekken. Als je echt betrokken bent bij de moord op Wiersum en denkt te worden gezocht, blijf je niet in je eigen huis. Hij ging in Marokko naar de begrafenis van een familielid. Hij heeft niet meer gedaan dan een enkel keer een auto stallen, zonder te weten waarvoor die zouden worden gebruikt.”

Marengo

Derk Wiersum was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Hij werd op 18 september bij zijn huis in Buitenveldert doodgeschoten. Hoewel van een formele verdenking (nog) geen sprake is, wordt Ridouan Taghi – die nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden – gezien als het brein achter de moord op de advocaat.

Kroongetuige B. heeft een reeks belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en diens vermeende handlangers. In maart 2018 werd B.’s (niet-criminele) broer vermoord. Aangenomen wordt dat Taghi ook in die moord de hand heeft gehad. Wraak op ‘verrader’ Nabil B. zou zijn motief zijn geweest.

De rechtbank heeft besloten om Anouar Taghi voor nog minstens drie maanden vast te houden.