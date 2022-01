Anonieme getuige: naast schietpartij in buurthuis, was Randall D. betrokken bij nóg een liquidatie

De op Curaçao geboren, talentvolle honkballer Siegmar Flaneur werd in 2015 doodgeschoten. Beeld Politie

In die zaak was de eerder tot 16 jaar cel veroordeelde Emylio ‘Millie’ G. (28) uit Amsterdam-Zuidoost al als verdachte aangemerkt. Hij is de medeverdachte van Randall D. in de zaak over het schieten op 26 januari 2018 in buurthuis de Dock op Wittenburg. Daarbij werd de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi (17) doodgeschoten, raakte het vermoedelijke doelwit Gianni L. (19) zwaargewond en werd een vrouwelijke, 20-jarige stagiair in haar been geraakt door een afgezwaaide kogel.

De Amsterdamse Antilliaan Randall D., uit Zuidoost, is in juni 2021 gearresteerd op Curaçao. Het Openbaar Ministerie ziet hem als de tweede man die met een (haperend) vuurwapen het buurthuis was ingestormd, waar vooral ‘Millie’ G. met een automatisch wapen wild zou hebben geschoten en door een blunder ook Bouchikhi zou hebben vermoord – omdat hij die aanzag voor doelwit Gianni L.

Voor die zaak zit Randall D. in voorarrest. De verdenking dat hij ook een belangrijke rol speelde bij de onderwereldmoord op Lucas Boom op 9 juni 2015, voor de ogen van basisschoolleerlingen in Zaandam, is nog onvoldoende hard om hem ook daarvoor in de cel te houden.

Inmiddels hebben zich meerdere anonieme getuigen gemeld die belastende verklaringen hebben afgelegd over Randall D. Één van die getuigen beschuldigt hem van rollen in alledrie de moordonderzoeken, dus ook van de moord op Siegmar Flaneur. De onderzoeksrechter moet nog beslissen of die getuige de status van ‘anonieme bedreigde getuige’ zal worden verleend, meldde justitie vrijdag op de tweede inleidende zitting in D.’s zaak. Tot nu toe had justitie juist gesteld dat alleen Emylio G. voor betrokkenheid bij de moord op Flaneur zou worden vervolgd.

Flaneur

De op Curaçao geboren, talentvolle honkballer Siegmar Flaneur woonde in de Bijlmer, waar hij bekendstond als ‘Pito’ – naar de beroemde Amerikaanse honkballer José ‘Pito’ Hernández, van wie hij van kinds af aan idolaat was. Flaneur stond in de Top600 van gewelddadige criminelen – onder meer vanwege het met geweld beroven van een studente in 2012.

Op dinsdagavond 10 februari was hij met vrienden in verschillende cafés in de Bijlmer geweest. De volgende nacht vertrok hij uit zijn huis aan de ’s-Gravendijkdreef, gehuld in een donker regenpak over zijn kleding, hoewel het droog was. Mogelijk wilde hij een inbraak plegen. Kort daarop werd hij met meerdere kogels doodgeschoten op de Leerdamhof, niet ver van de Gaasperplas. De politie trof hem dood aan op het fietspad.

De precieze inhoud van de verklaringen van de laatstgenoemde anonieme getuige is nog niet bekend, omdat diegene nog niet is toegelaten tot het proces. De rechtbank bepaalde dat Randall D. vooralsnog in de cel moet blijven in de zaak over de schietpartij op Wittenburg. Op 8 april vindt een nieuwe inleidende zitting plaats, waarop weer wordt gesproken over de voortgang van het proces.