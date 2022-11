Anonieme getuige in moordzaak ‘Zwarte Cobra’ trekt zich terug

Henk R., alias de Zwarte Cobra. Beeld privébeeld

Onder anderen een door R.’s advocaat aangedragen anonieme getuige trekt zich voorlopig terug, omdat hij of zij er niet gerust op is dat zijn of haar anonimiteit gewaarborgd blijft. Dat zei advocaat Mark Teurlings vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam, tijdens een zogeheten regiezitting in de zaak tegen R. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor februari volgend jaar.

Slachtoffers waren de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44). Zij werden op 9 mei 1994 in hun geparkeerde auto in Antwerpen onder vuur genomen door twee mannen en overleden ter plaatse. De moord was een van de zaken in het grote liquidatieproces Passage. Een aantal uitvoerders is destijds veroordeeld. Henk R. zou een miljoenenschuld aan Shamel hebben gehad, in verband met een onderschepte partij drugs. Onder het motto ‘liquideren is goedkoper dan betalen’ zou R. zijn schuldeiser hebben laten vermoorden. De Witte was bijkomende schade.

Drugshandel

Ten tijde van het jaren durende Passageproces zat Henk R. een lange celstraf uit wegens drugshandel in de Verenigde Staten. In 2021 is hij overgebracht naar Nederland, waar hij bij aankomst werd aangehouden voor het uitzitten van een oude straf in weer een andere drugszaak. Een paar maanden later hield de politie hem in zijn cel aan voor de dubbele moord in Antwerpen. De rechtbank bepaalde in juni dat R. onder meer vanwege zijn broze gezondheid zijn proces in vrijheid mag afwachten.

R. ontkent iedere betrokkenheid. Volgens zijn advocaat zijn er tal van aanwijzingen voor dat niet R. maar de in 2020 overleden drugshandelaar Stanley Kai Esser de dubbele liquidatie destijds heeft verordonneerd. De anonieme getuige zou daarover kunnen verklaren. Advocaat Teurlings zei dat hij in Libanon van zakenrelaties van Esser heeft gehoord ‘dat zij van Stanley weten dat Stanley de opdrachtgever was van de moord op Shamel.’

Ook Peter la S., veelbesproken kroongetuige in Passage, zou in december als getuige worden gehoord. Het OM liet vrijdag weten geen contact met hem te kunnen krijgen, waardoor het verhoor niet kan doorgaan. In onder meer de strafzaak tegen Willem Holleeder lukte het eveneens niet La S. te traceren. La S. heeft belastend verklaard over Henk R.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: