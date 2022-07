‘Anonieme bedreigde getuige’ van liquidatie Siegmar Flaneur moet van advocaten onder eigen naam worden verhoord

Nabestaanden en buurtbewoners tijdens een herdenkingsbijeenkomst bij het buurthuis op Wittenburg waar Mohamed Bouchiki werd doodgeschoten. Beeld Remko de Waal/ANP

De getuige heeft de beruchte criminelen Randall D. en Emylio G. (29) uit Amsterdam-Zuidoost aangewezen als de schutters in het buurthuis en de moordenaars van Flaneur.

Hij of zij beschuldigt Randall D. ook van betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom. Justitie heeft bij de onderzoeksrechter gevorderd dat de getuige de status van anonieme bedreigde getuige wordt verleend. Die procedure loopt nog.

Advocaten Alexander Admiraal van Randall D. en Kerem Canatan en Sylvester Römer van Emylio G. willen de getuige niet achter gesloten deuren verhoren, maar op een openbare zitting, ten overstaan van de rechtbank die de strafzaken inhoudelijk zal behandelen.

Volgens raadsman Canatan zou louter verhoren achter gesloten deuren in strijd zijn met het recht van zijn cliënt op een eerlijk proces, zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat heeft vastgesteld. De getuige zou desnoods met stemvervormer of vermomming moeten worden afgeschermd, of via een videoverbinding moeten worden verhoord, maar wel op de openbare zitting.

‘Wie is diegene?’

Raadsman Admiraal voegde daar nog aan toe dat de getuige ‘gewoon’ onder naam moet worden verhoord. “Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven dat de verdediging hem of haar op geen enkele effectieve wijze zou kunnen ondervragen,” zei Admiraal woensdagochtend op een tussentijdse zitting in de Amsterdamse rechtbank.

“Ik wil weten: wie is diegene, wat beweegt hem of haar verklaringen af te leggen en wat zijn de belangen? Wanneer zou diegene informatie zijn toevertrouwd? Waar? Onder welke omstandigheden? Het is onvoorstelbaar dat dergelijke vragen niet gesteld kunnen worden.”

Admiraal vindt dat de getuige beter in een getuigenbeschermingsprogramma kan worden opgenomen, zodat de identiteit wél bekend kan worden, zoals de recent ingebrachte getuige ‘5089’ in de zaak over de moord op Peter R. De Vries, waarin hij verdachte Kamil E. bijstaat. Van die getuige zit de echte naam inmiddels wel in de dossiers.

Verzoek komt te vroeg

De officieren van justitie vinden dat de advocaten hun verzoeken te vroeg doen, omdat de procedure over de afscherming van de getuige nog loopt bij de onderzoeksrechter. Zij vinden dat zij zelf niet over de eventuele afscherming gaan, maar hun collega’s die belast zijn met regelingen omtrent bijzondere getuigen.

Een van de officieren van justitie, woensdag: “Ook wij hebben liever getuigen op naam, maar hier is dat in dit stadium van de procedure niet aan de orde.”

De rechtbank wijst de verzoeken van de advocaten vooralsnog af, omdat de procedure over de status van de getuige nog loopt.