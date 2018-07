Anonieme bedreigde getuige in onderzoek liquidatie Jalink

Vincent Jalink kende de verdachten goed.

De onderzoeksrechter onderzoekt momenteel de betrouwbaarheid van de getuige en beraadt zich over de noodzaak die inderdaad af te schermen. Advocaat Hans Otto den Otter van Gideon G. beraadt zich nog op een standpunt over de getuige en eventuele verzoeken tot nader onderzoek.



Emailverkeer

Aan het dossier is ook emailverkeer toegevoegd dat is opgediept uit de in Canada in beslag genomen computerserver van Ennetcom, die vele Nederlandse criminelen gebruikten voor hun versleutelde communicatie via PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy). Dergelijk mailverkeer vormt inmiddels in tal van liquidatiezaken belangrijk bewijs. Hoe belastend de onderschepte berichten zijn voor de verdachten van de moord op Jalink is nog onduidelijk.



Justitie heeft onlangs een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de oplossing van de zaak.



Vincent Jalink kende de verdachten goed. Hij werd vermoord voor de ogen van zijn negenjarige zoontje, dat hij had opgehaald bij diens oma. Zijn andere zoontje was in de woning waar Jalink zijn Porsche Cayenne net voor de deur had geparkeerd.



Dun dossier

Justitie gaat ervan uit dat Jerello G. (22) de tweede donkere man is die op camerabeelden bij de moordplek is te zien. Hij is weliswaar formeel als verdachte aangemerkt, maar zijn dossier is als gezegd nog dun.



Dat geldt zeker ook voor de vermoede andere betrokkenen bij het aansturen van de liquidatie: Willy F. (28) en Jason L. (25) - bekend als rapper Jayjay of Djaga Djaga. Alle verdachten zitten wel vast voor andere zaken.



Het groepje uit Zuidoost zou in wisselende samenstellingen onder meer liquidaties hebben voorbereid. De twintigers werden geregeld samen geobserveerd terwijl ze mogelijk moorden bespraken. De auto van Willy F. was behangen met afluisterapparatuur.



Wapenzaak

In die auto gevoerde gesprekken leveren volgens het Openbaar Ministerie interessant bewijs op over verscheidene misdrijven, waaronder een wapenzaak en de voorbereidingen voor een uiteindelijk verijdelde liquidatie op 6 oktober 2016 in Heemskerk waarvoor Gideon G. en medeverdachte Rigjendrig L. (22) al zijn veroordeeld tot celstraffen van 7 jaar en waarvoor Jerello G. en Willy F. nog worden vervolgd.



Op 9 oktober gaat de zaak tegen Gideon G. weer verder, tenzij eerder nog een zitting wordt ingepland om de ontwikkelingen omtrent de nieuwe getuige te bespreken. De rechtbank wil de zaak aan het eind van het jaar inhoudelijk behandelen, maar of dat gaat lukken is onduidelijk nu de nieuwe getuige is ingebracht.