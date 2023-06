Annuleringen en boze gasten bij hotels door knip Weesperstraat: ‘Ze verhalen hun kosten op ons’

Annuleringen, problemen met leveranties en vooral: veel ongelukkige gasten. Hotels en congrescentra in het Centrum ervaren naar eigen zeggen ‘desastreuze’ gevolgen van de knip op de Weesperstraat. ‘Mensen verhalen de kosten van gemiste vluchten en treinreizen op ons.’

De conciërge van het NH-hotel Barbizon Palace op de Prins Hendrikkade (Centrum) had het de afgelopen dagen druk. Niet met het regelen van museumkaartjes of het geven van winkelsuggesties, maar met het oppikken van gasten – verdwaald in de Amsterdamse verkeerschaos.

“De knip in de Weesperstraat heeft een behoorlijk grote impact,” zegt manager Ludo de Jong. “We hebben de conciërge nu al meerdere keren op de fiets richting verdwaalde gasten moeten sturen, die ons hotel gewoonweg niet konden bereiken. Dat zorgt voor een heel slechte gastbeleving.”

Nog nooit zulke ongelukkige gasten

Het Barbazon Palace staat niet alleen: directeuren van meerdere hotels en congrescentra in het Amsterdamse centrum klagen over de gevolgen van de Weesperknip voor hun bedrijf. De Jong, die ook Tivoli De Doelen op de Nieuwe Doelenstraat bestiert, ziet dat de bereikbaarheid van zijn hotels drastisch afneemt. “Sommige gasten zijn furieus. Velen zijn te laat en missen hun evenement of werkafspraak. We zouden volgende week een evenement hebben, maar dat is afgezegd, vanwege de slechte bereikbaarheid.”

De knip op de Weesperstraat is onderdeel van een proef die zes weken zal duren. Gedurende die periode is de Weesperstraat overdag tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht afgesloten met slagbomen. Tussen 23.00 uur en 06.00 uur is de straat wel bereikbaar.

Arne Heuwekemeijer, directeur van Krasnapolsky, zegt ‘nog nooit zulke ongelukkige gasten’ te hebben gehad. “De slechte bereikbaarheid is echt schokkend,” zegt hij. “Gasten missen hun vluchten omdat het zo lang duurt om op Schiphol te komen. We zijn een luxehotel; onze gasten verwachten van ons dat, als wij hen wegbrengen, ze op tijd komen. Als dat niet gebeurt, eisen ze een terugbetaling en een extra nacht.”

Slechte publiciteit

Dat ziet ook Robert-Jan Woltering van Hotel De L’Europe. “Wij hebben gasten die luxury gewend zijn,” zegt hij. “Die accepteren het niet om 1,5 uur in een taxi te zitten op een stuk waar ze normaal gesproken een half uur over doen.” Volgens Woltering zorgt de knip – vooral in combinatie met de werkzaamheden op de Stadhouderskade – voor ‘hele slechte publiciteit’ voor de stad. “De gevolgen voor de hele branche gaan desastreus zijn. En het is pas net begonnen.”

Benno Leeser van Gassan Diamonds spreekt van ‘een grote puinhoop’. Gisteren nog, had hij een afspraak met een klant die uiteindelijk afzegde. “Hij zei: ‘Ik kom wel als het weer een keer normaal is.’ Wij willen gewoon service bieden, dus dit is echt onacceptabel.”

Bedreigend

Er worden niet alleen problemen ondervonden door gasten, maar ook door leveranciers die niet op hun plek van bestemming geraken. “Afgelopen maandag kon onze horecaleverancier ons niet bereiken,” zegt Marcel Schonenberg van de Beurs van Berlage. “Dat onze leverantie in gevaar komt, is heel bedreigend. Ik ben weleens bang dat ons college en de raad niet helemaal begrijpen hoe belangrijk een lokale economie is voor deze stad.”

Wat veel van de hotels en congrescentra bovendien tegen de borst stuit, is dat ze de knip al langere tijd aanvechten bij de gemeente. Ze voelen zich benadeeld, vooral door de combinatie van het besluit met andere maatregelen als het naderende verbod op zware touringcars in de binnenstad. Heuwekemeijer (Krasnapolsky): “Er is ons altijd verteld: het zal wel meevallen. Maar nu blijkt dat het helemaal niet meevalt. Sterker, het is een gradatie erger dan verwacht.”

Transavia en KLM kunnen niet bevestigen dat vluchten sinds de knip in de Weesperstraat vaker worden gemist. Volgens het GVB is het inderdaad erg druk in de stad en staan bussen vaker vast. De woordvoerder kan echter niet zeggen of dit door de knip komt.

De drukte en problemen komen bovendien niet onverwacht. Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) liet maandag in Het Parool al weten dat de situatie wennen zou worden. “De proef is best spannend,” zei ze daarover. “De eerste weken moet iedereen wennen aan de nieuwe situatie en dat zal vast problemen geven. En we vragen ook best wat van de taxichauffeurs, de ondernemers en de mensen die gewend zijn via de Weesperstraat te reizen. We houden de situatie de komende weken dan ook goed in de gaten.”

