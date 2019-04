Anne Frank Stichting wint drie prestigieuze internetprijzen

Zestien van de 529 winnaars van de 'Oscars van het internet' komen uit Nederland.



De website annefrank.org won zowel de jury- als publieksprijs in de categorie Websites van Culturele Instellingen en de juryprijs in de categorie Mobiel aanbod van Cultuur & Events. Op de website staat informatie over het levensverhaal van Anne Frank, het museum en het educatieve aanbod van de Stichting.



HoloLens-bril

KLM won een Webby voor het 'beste gebruik van augmented reality', het toevoegen van virtuele beelden aan de echte omgeving. De luchtvaartmaatschappij gebruikt de HoloLens-bril om medewerkers te trainen.



Het Nederlandse bedrijf MediaMonks won drie publieksprijzen in de categorieën Bedrijfscommunicatie, Publieksdiensten & Activisme en voor het Beste Gebruik van Video.



Webby Awards

The Webby Awards worden jaarlijks uitgereikt door The International Academy of Digital Arts and Sciences aan de beste, meest onderscheidende websites.



De prijzen worden op 13 mei uitgereikt in New York. De winnaars van een Webby Award mogen traditioneel maar vijf woorden zeggen bij hun dankwoord na uitreiking van de prijs.



