Anne Frank niet langer merknaam van Anne Frank Stichting

Het Anne Frank Fonds in Bazel maakte bezwaar tegen de registratie van de merknaam in 1999 van de Amsterdamse stichting, schrijft de Volkskrant maandag. Via een bij het EUIPO aangevraagde nietigheidsprocedure is dit nu gelukt.



Het merkenbureau constateerde dat de stichting de laatste vijf jaar wel gebruik heeft gemaakt van de naam als verwijzing naar de persoon Anne Frank, maar niet als zelfstandige merknaam. In dat geval komt, volgens de regelgeving, de aanspraak op een merknaam te vervallen.



Opgelucht

De Anne Frank Stichting legde de naam destijds vast om politiek of commercieel misbruik van de naam tegen te gaan.



Directeur van de stichting Ronald Leopold laat de Volkskrant weten geen bezwaar te maken tegen de beslissing van het merkenbureau, omdat het gebruik van de naam Anne Frank als merknaam op hem altijd al 'een curieuze indruk' maakte.



'Ik begrijp wat destijds de overwegingen waren om de persoonsnaam als merknaam te laten registreren, maar ik heb er tezelfdertijd het gevoel bij gehad dat dit niet klopte. In zekere zin ben ik opgelucht over de uitspraak.'



Vroeger stadium

Het Fonds laat de krant daarop weten verrast te zijn over het standpunt van de Anne Frank Stichting. 'De laatste jaren heeft ze veel geld en aandacht besteed aan kwesties rondom het merkenrecht. Als ze er afstand van had willen doen, had ze dat beter in een vroeger stadium kenbaar kunnen maken.'



De Anne Frank Stichting (opgericht in 1957) houdt zich bezig met het behoud van het Anne Frank Huis op de Prinsengracht en het Anne Frank Fonds (opgericht in 1963 door Annes vader Otto Frank) beheert de auteursrechten van Anne Frank.