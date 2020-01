Annahita krijgt duizenden reacties nadat ze op vlucht naar VS wordt geweigerd

De 22-jarige Annahita Mazaheri is overspoeld met reacties nadat ze gisteren werd geweigerd op een vlucht naar de Verenigde Staten. De in Nederland geboren studente uit Amstelveen ging met twee vriendinnen op vakantie naar Los Angeles, maar mocht het vliegtuig niet in. Ze denkt vanwege haar naam.

Op Schiphol maakten de drie meiden er al grapjes over: phew, je bent door de douane. Want ergens had Annahita al in haar achterhoofd dat er problemen konden ontstaan door haar Iraanse naam. “Maar ik had alles dichtgetimmerd: mijn visum was net geüpdatet en goedgekeurd, ik heb een Nederlands paspoort, ben in Nederland geboren, ben al zeventien jaar niet meer in Iran geweest. Er was gewoon geen grond om me te weigeren,” vertelt ze aan de telefoon. De masterstudent rechten heeft weliswaar een Iraanse naam en Iraanse ouders, maar verder heeft ze geen enkele relatie met het land.

En toch gebeurde het onmogelijke. Bij de laatste paspoortcontrole voor het boarden riep de stewardess Annahita ineens terug met de mededeling dat de Amerikaanse immigratiedienst onderweg was. Drie mannen in pakken stonden vrij snel voor haar neus. Ze moest bij de gate gaan zitten, werd onderworpen aan een vragenvuur. “Het waren gewoon vragen als waar ik vandaan kom en wat ik in het dagelijks leven doe. Niets geks. Ik dacht de hele tijd dat ik zo kon doorlopen naar het vliegtuig,” blikt Annahita terug.

Totdat twintig minuten later een stewardess aan haar vriendinnen vraagt of ze meegaan of bij Annahita blijven. “Ze gingen mijn koffer uit het vliegtuig halen.” De student stuurde haar vriendinnen gewoon op reis. “Ik dacht: ik neem wel de eerstvolgende vlucht.”

Thuis

En toch werd ze vandaag niet wakker in een Amerikaans hotel, maar gewoon thuis. “Ik heb mijn koffer maar weer uitgepakt,” merkt ze droogjes op. Ter verduidelijking: Annahita heeft geen idee waarom ze niet mee mocht naar Amerika. De immigratiedienst heeft geen verklaring gegeven voor de weigering. De student is in Zaanstad geboren, heeft daarna tot haar zesde met haar Iraanse ouders in hun geboorteland gewoond, maar is sindsdien niet meer terug geweest. De afgelopen twee jaar is ze vier keer naar de Verenigde Staten geweest, één keer zelfs voor een studie van drie maanden. En als klap op de vuurpijl had ze voor deze reis gewoon een goedgekeurd visum.

Op Instagram uitte Annahita haar woede. Daardoor is ze vandaag de hele dag met haar telefoon in de weer geweest. “Toen ik vanochtend wakker werd, ontplofte die.” In het bericht eist ze rechtvaardigheid. ‘Ik word geweigerd, maar mag de weigeringsgrond niet weten,’ schrijft ze in het bericht. ‘Wat is de waarde van mijn Nederlandse paspoort als mijn mensenrechten door een politiek conflict tussen de VS en Iran, waar Nederland volkomen buiten staat, worden geraakt? (...) Welke waarde heeft mijn Nederlanderschap nu de Amerikaanse Immigratiedienst zo gemakkelijk zónder een gegronde reden en verklaring mijn vrijheid van reizen kan ontnemen?’ Ze noemt het ‘mensonterend’ wat haar is overkomen, ze voelt zich behandeld als ‘terrorist’.

Iraanse naam

Duizenden mensen reageerden op dat bericht, tot grote verbazing van Annahita zelf. “Ik heb het online gezet, omdat ik wilde weten of dit vaker gebeurt. Er zijn wel reacties binnengekomen van mensen die ook zijn geweigerd, maar die hebben een dubbel paspoort. Ik heb nooit een Iraans paspoort gehad.” Ze vermoedt dat ze puur is geweigerd vanwege haar Iraanse naam. De immigratiedienst gaf op die vraag echter geen antwoord. “Ze zeiden alleen: het zijn orders. Ik weet helemaal niets,” vertelt ze, nog steeds verbouwereerd.

Intussen zitten haar vriendinnen wél in Amerika om de vakantie te vieren die ze eigenlijk met zijn drietjes hadden gepland. “Ze waren natuurlijk boos en verdrietig, maar alles was geboekt,” zegt Annahita.

De student laat het er niet zo maar bij zitten. Ze wil de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor alle kosten die ze heeft gemaakt voor een reis die niet door kon gaan. “Achteraf denk ik: ik had meteen tijdens dat gesprek op Schiphol veel bozer moeten worden. Ze ondervroegen me waar allemaal andere mensen bij waren, maakten zelfs een foto van mijn paspoort met mijn persoonsgegevens. Ze wisten allang dat ik niet mee mocht. Maar ik bleef denken dat ik zo alsnog dat vliegtuig in zou lopen. Met het oog op de politieke situatie tussen de Verenigde Staten en Iran had ik mijn case vooraf goed uitgestippeld, dacht ik... Ze lieten me daar alleen bij die gate achter. Ik ben huilend weggerend.”