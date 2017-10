Annabel Nanninga schetst een gitzwart beeld van Amsterdam

Verfrissend is het wel, vergeleken met de uitspraken van veel andere politici. Waar raads­leden vaak de mond vol hebben van de 'ongedeelde stad' of 'schoon, heel en veilig', ziet Annabel Nanninga (1977) het heel anders.



'Michiel de Ruyter, kom terug!' schrijft Nanninga als er bij ongeregeldheden in Bos en Lommer deze zomer een politieauto in vlammen opgaat. Haar uitspraken, onder meer te lezen in verhalen op nieuwsblog The Post Online, maar ook in haar column op Radio 1, zijn choquerend en bieden weinig ruimte voor nuance.