Annabel Nanninga lijkt verzekerd van FvD-zetel in Eerste Kamer

De politica staat op plek drie van de senaatslijst van FvD, gezien de goede scores van die partij vanavond kan Nanninga rekenen op een zetel.



Al eerder gaf Nanninga aan dat ze het werk in de gemeenteraad en in de Eerste Kamer, het zijn beide duo-functies, wil gaan combineren.



Mogelijk gloort dat scenario ook voor Johan Dessing, de lijsttrekker van Forum voor Democratie in Noord-Holland. Deze luchtverkeersleider is zeker van een plek in de Provinciale Staten, maar staat voor de Eerste Kamer op de 10e plaats.



Volgens de exitpoll van peilbureau Ipsos zou Forum voor Democratie 10 zetels halen in de senaat. Of Dessing beide functies zal gaan bekleden is niet bekend.