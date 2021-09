Anis B., doelwit van een moordaanslag, zou zelf óók een verkeerde man hebben doodgeschoten

Vrienden en buurtbewoners houden een stille tocht voor de 27-jarige Ayla Mintjes, zij overleed nadat zij was beschoten in de Maassluisstraat. Beeld ANP

De twee mannen die Serdar Ay doodschoten, hadden het hoogstwaarschijnlijk voorzien op een Amsterdamse drugshandelaar, die zijn Volkswagen Polo aan Ay uitleenden zodat die eten kon halen. Die drugshandelaar heeft de recherche inmiddels verteld dat hij denkt te weten wie de schutters waren die Ay in zijn plaats vermoordden: Anis B. (27) en een ander die hij eveneens met naam noemt.

Verklaring lijkt te kloppen

Hij heeft ook uitgelegd waarom hij denkt dat die twee hem wilden vermoorden. Zijn verklaring blijkt volgens justitie te kloppen ‘op onderdelen die verifieerbaar waren’ – al ziet justitie nog onvoldoende bewijs om de genoemde schutters aan te houden.

Zijn relaas past ook op verhalen die al snel na de moord op Ay circuleerden in het criminele milieu.

De verklaring van de drugshandelaar kwam donderdag zijdelings aan de orde in het proces tegen Dominique K. (26) uit Sierra Leone, ‘Do’ voor intimi. Die heeft volgens justitie het peilbaken onder de Volkswagen Polo van de drugshandelaar geplakt, waardoor de schutters die nauwgezet konden volgen.

Serdar Ay is binnen 19 seconden doodgeschoten in de Volkswagen Polo nadat hij die op 20 oktober 2020 ‘s nachts om 01.57 uur had geparkeerd op Vreedenhaven. Dominique K. en zijn vermoedelijke handlanger Amir M. hadden dat peilbaken elf dagen eerder gekocht in een spyshop in Weesp.

‘Donkere jongen die geadopteerd is of zo’

De drugshandelaar die het eigenlijke doelwit van de liquidatie was, heeft de recherche verteld dat hij ‘van iemand met wroeging’ heeft gehoord dat het baken onder zijn auto was geplakt door ‘een donkere jongen die geadopteerd is of zo en bij zijn stiefouders in Osdorp of de Aker woont’. Die omschrijving past volgens de officieren van justitie op Dominique K..

Die wordt bovendien gekoppeld aan een account dat van 10 tot 20 oktober 2020 versleuteld communiceerde via de onlangs gekraakte berichtenversleutelservice Sky. Dat account zou rond de liquidatie maar twee contacten hebben gehad met andere Sky-accounts. Het ene account was in gebruik bij iemand met de alias ‘Primoe Niffo’ en het andere bij iemand met de alias ‘Black Coffee’. Allebei die accounts koppelt de recherche aan de tweede schutter die het doelwit van de moordaanslag heeft genoemd als mededader van Anis B.. De belangrijkste accounts lijken alléén rond de moord op Serdar Ay te zijn gebruikt.

Zes dagen na de moord op Serdar Ay werden op de rekening van de armlastige Dominique K. duizenden euro’s gestort.



Overval op telefoonwinkel

Waar Dominique K. ‘een allesbepalende rol speelde’ bij de moord op Serdar Ay, door dat peilbaken aan te schaffen en onder de Volkswagen Polo te plakken, zou hij op 10 november 2020 samen met zijn handlanger Amir M. ook nog een gewapende overval hebben gepleegd op een telefoonwinkel in Alphen aan den Rijn. Daarbij werden, pas weken na de moord op Ay, twee medewerkers bedreigd en maakten de overvallers onder andere 130 telefoons buit.

De rechtbank honoreerde donderdagmiddag het verzoek van de officieren van justitie om Dominique K. voor allebei die zaken in de cel te houden. Het verzoek van zijn advocaat om zijn vrijlating werd afgewezen omdat er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat hij bij de moord en de overval betrokken was. Dat weegt niet op tegen zijn belang zijn zieke vader te kunnen bezoeken. Hij heeft al een strafblad vanwege onder meer het mishandelen van een agent. Dominique K. is momenteel de enige verdachte van de moord op Ay die in de cel zit, maar dat kan veranderen.

Op 15 december is een volgende zitting.