Animo voor nieuwbouwprojecten ondanks klachten

"Alle tenders zijn nog ingeschreven," zei wethouder Laurens Ivens woensdagochtend tegen de gemeenteraad.



De VVD had een spoeddebat aangevraagd na een artikel in Het Financieele Dagblad waarin beleggers zeggen dat nieuwbouwprojecten in Amsterdam niet meer aantrekkelijk en rendabel zijn vanwege de strenge eisen die de gemeente stelt: 40 procent van de nieuwbouw moet middelduur zijn, voor een periode van 25 jaar. Nog eens 40 procent is bestemd voor sociale huur.



Mooiste meisje van de klas

Woningbouwbelegger Vesteda liet tijdens het raadsdebat een verklaring voorlezen waarin ze aangaf dat Amsterdam het mooiste meisje van de klas is, maar door onrealistische eisen voor altijd alleen dreigt te blijven. "Wil wethouder Ivens de geschiedenis ingaan als degene die de huizenmarkt naar de knoppen helpt?," vroeg Hala Naoum Néhmé (VVD). "We zijn onze belangrijkste partners aan het wegjagen."



Ivens snapt de klachten van beleggers. "Ze willen allemaal bouwen in de stad, maar constateren dat de vooraarden pittig zijn, de grondprijs marktconform en dus hoog en dat de bouwkosten stijgen." Die strenge eisen zijn volgens hem nodig om ervoor te zorgen dat er niet alleen dure woningen worden gebouwd in de stad. Met name de bouwkosten vormen in zijn ogen een probleem. Zo loopt woningbouw in de Hamerstraat en op Shipdock in Noord hierdoor vertraging op.