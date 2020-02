Angst overwinnen op Vliegangstfestival: ‘Ik heb nog een heel leven voor me’

Een piloot, psycholoog en ervaringsdeskundige proberen de bezoekers over hun angst heen te helpen. Beeld Jean-Pierre Jans

De vliegangst van Wout Kok (16) uit Lutjebroek kwam zo’n vier jaar geleden uit de lucht vallen. Een nieuwsbericht was het kantelpunt. “Er was een toestel neergestort en ik zei tegen mijn ouders: volgend jaar wil ik niet meer met het vliegtuig op vakantie’.”

Zo geschiedde. Griekenland werd Frankrijk. En eigenlijk ging dat jarenlang goed. Tot nu. Want nu dient zich de schoolreis aan. Kok heeft de keuze: Berlijn of Krakau. De reis naar Berlijn gaat over de grond en die naar Krakau door de lucht. Dus Koks voorkeur, puur op gevoel, gaat uit naar Berlijn, vanwege dat vliegen dus. Maar de échte voorkeur ligt bij Krakau. “En ik kan wel naar Berlijn gaan, maar de vliegangst blijft dan bestaan. Ik moet er toch wat mee, want ik heb nog een heel leven voor me waarin ik kan vliegen. Dan maar nu meteen.”

Uitverkocht huis

En daarom staat hij op een regenachtige zondagmiddag in de afgedankte Boeing 747 tijdens het Vliegangstfestival, georganiseerd door Onbezorgd Vliegen, een club die trainingen geeft om vliegangst te beteugelen. Het is een uitverkocht huis. Driehonderd mensen die bang zijn om te vliegen kwamen met aanhang naar het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, waar de Boeing in de ‘tuin’ staat.

Kok – ‘ja, het gaat goed, alleen toen ik de trap van de Boeing op liep, was ik gespannen’ - staat in het smalle gangpad van de economy class. Om hem heen verkennen lotgenoten het toestel. De een gaat zitten en morrelt wat aan een klaptafeltje, een ander worstelt met de harmonicadeur van de wc. Een vrouw komt onthutst en met een licht bezweet hoofd de cockpit uitgelopen. “Zo’n kleine ruimte, en dan zó’n groot vliegtuig in de lucht houden!” Ze loopt snel naar buiten. “Frisse lucht!”

Speeddaten

Volgens Kelly Otte, piloot en oprichter van Onbezorgd Vliegen, denken mensen vaak onterecht dat er niks aan vliegangst te doen is. Volgens Otte kan zelfs een bezoek aan dit festival al een verschil maken. Je kan speeddaten met psychologen, piloten en mensen die van hun vliegangst af zijn geholpen en voor wie durft is er een virtual realityvlucht. “Mensen met een lichte vliegangst zijn hier al mee geholpen. Voor mensen die er meer last van hebben, wordt de drempel misschien lager om een cursus te volgen.”

Verderop staat psycholoog Roderik Schoorlemmer voor een zaaltje met bange vliegers. Ze zijn niet de enigen, zegt hij voor een scherm met een grafiek: dertig procent van de mensen heeft vliegangst. “Daarvan heeft 14 procent nooit gevlogen. Nog eens zes procent vermijdt het vliegen. En tien procent heeft vliegangst, maar vliegt toch wel.”

Tijdens de vliegcursus leren de cursisten niet alleen hoe ze zichzelf moeten ontspannen, met ademhaling bijvoorbeeld, maar ook krijgen ze veel informatie over het vliegen an sich. Er leven namelijk nogal wat misverstanden. Voorbeeld: Als de vleugels van een vliegtuig bewegen, betekent dit niet dat het een gammel toestel is. Nee, vleugels moeten juist kunnen buigen, want als ze heel star zouden zijn, dan zouden ze afbreken. Nog een misverstand. Als de motoren in de lucht uitvallen, stort een vliegtuig niet onmiddellijk ter aarde. Het vliegtuig blijft zweven – nog 200 kilometer als het moet.

Dan een tip tijdens de vlucht: ga niet star op een stoel zitten, met de handen om de leuning geklemd, maar ga lopen. Bewegen in een vliegtuig ontspant. En als je een gek piepje hoort, denk dan niet direct dat dit het sein voor een noodlanding is, maar vraag aan de stewardess waar dat piepje vandaan komt.

Belangrijk, aldus de psycholoog: “Accepteer dat je angst hebt als je gaat vliegen.” In dezelfde lijn ligt de mantra: ‘Turbulentie is vervelend, maar ongevaarlijk’. “Turbulentie is hetzelfde als een golf in de zee. Maar dan een golf in de lucht. Besef dan: mijn lichaam reageert, maar het is ongevaarlijk.”

Marja Barto (54, winkelmedewerker uit Rotterdam) gelooft het wel. Ze staat op uit een vliegtuigstoel. “Poeh, wat is het groot. En benauwd.” Ze heeft nog nooit gevlogen. “Ik heb een evenwichtsstoornis en ik ben bang dat ik draaierig word. Maar wat ik ook spannend vind, is dat ik tijdens een vlucht niet uit het toestel kan.” Voorlopig stapt ze nog niet op een vliegtuig naar, pak ‘m beet, Turkije, het land waar haar man Daan graag eens naartoe zou willen. “Nee, voorlopig zie ik mezelf hier nog niet in weg vliegen.”

Een voordeel, en die is veelgehoord op dit evenement: Vliegangst is goed voor het milieu.