Angst in de Amsterdamse haven: ‘Ik zet die coke gewoon buiten de poort’

Toen een medewerker van een overslagbedrijf in het Noord-Hollandse Velsen op 5 december 2019 een lege container inspecteerde, deed hij een opmerkelijke vondst. In de airconditioning van de bak vond hij 38 kilo cocaïne. “Hij schrok zich wezenloos,” zegt zijn baas. “Hij was doodsbang dat de mensen die het spul misten, bij hem verhaal zouden komen halen.”

De drugs met een straatwaarde van bijna 2 miljoen euro vormden een veiligheidsrisico, vond de terminalbaas. “Het zorgde sowieso voor de nodige onrust onder het personeel. Daarom wilden we het spul zo snel mogelijk van het terrein af hebben.”

Het bleek sneller gezegd dan gedaan. Omwille van de voorschriften mochten de gearriveerde agenten niet zomaar 38 kilo cocaïne in de achterbak van hun patrouillewagen vervoeren. Dat moest door een speciaal team gebeuren. Voor de douane, die inmiddels ook ter plekke was, golden dezelfde regels.

Uiteindelijk bleef de coke drie dagen op het bedrijfsterrein liggen. Doordat een Velsense agent doortastend optrad, duurde het niet nog langer.

Partij coke in container

Enkele weken later was het opnieuw raak. Bij de Amsterdamse vestiging van het bedrijf, 20 kilometer verderop aan het Noordzeekanaal, werd opnieuw een partij coke aangetroffen in een container. De directie belde daarop met de politieman in Velsen die hen eerder uit de brand hielp. “Ik dacht, nu heb ik eindelijk een contactpersoon. Dan gaat het sneller, maar dat was dus niet zo. De politieman uit Velsen vertelde me dat hij dit keer niks kon betekenen. In Amsterdam had hij geen jurisdictie.”

Het Noordzeekanaalgebied is de economische slagader van de haven van Amsterdam. Tegelijkertijd is het een bestuurlijke nachtmerrie. Waar de haven van Rotterdam één gemeente en één zeehavenpolitie kent, omvatten de 22 kilometer van IJmuiden naar Amsterdam maar liefst drie veiligheidsregio’s, vijf gemeenten, twee omgevingsdiensten, drie politie-eenheden, en twee arrondissementen en diverse Functionele Parketten van het Openbaar Ministerie.

Hoe groot is het probleem?

De hamvraag is: hoe groot is het probleem met drugssmokkel er? Een antwoord is niet eenvoudig.

“De omvang van het probleem is lastig vast te stellen,” zegt Marloes de Heij, netwerkspecialist ondermijning haven van de Amsterdamse politie. “We zien een toename in de cijfers, maar het is natuurlijk ook zo dat als je gaat kijken, je ook meer ziet.” De dienst landelijke informatie organisatie (DLIO) van de politie ziet een verschuiving van de grote zeehavens, zoals die van Rotterdam, naar kleinere havengebieden, zoals die van Vlissingen/Moerdijk en het Noordzeekanaalgebied.

Het Noordzeekanaalgebied heeft niet de enorme containeroverslag die de diepzeehavens van Rotterdam en Antwerpen hebben, met op oceaanstomers vele honderden containers uit bronlanden van drugs. Die grote stomers kunnen niet door het Noordzeekanaal, bulkschepen en kleinere containerschepen wel. Het is algemeen bekend dat de vele bulkschepen met cacao en fruitsappen die het Amsterdamse Westelijk Havengebied aandoen, veelal uit landen komen vanwaaruit ook drugs worden aangevoerd. Daar zit dus het grote risico.

Duiker uit het water

Vanaf 2018 tot nu werden 220 incidenten geregistreerd. Die variëren van de 1100 kilo cocaïne die afgelopen zomer werd gevonden in een container met cacaobonen in het Westelijk Havengebied tot het openbreken van 28 zeecontainers, waarna de dieven er uiteindelijk vandoor gingen met een paar emmers mayonaise. Bij die laatste gebeurtenis ging het vermoedelijk om ladingdieven.

“We kijken ook naar de aard van de meldingen die bij de politie zijn binnengekomen,” aldus De Heij. “Als er gereedschap op een boei wordt gevonden of als er ineens ergens een duiker uit het water is gekomen, zijn dat wel indicaties dat er mogelijk iets gebeurt op het gebied van smokkel.”

De overheid probeert de ondernemers in het gebied bewust te maken van het feit dat ze kwetsbaar zijn als het gaat om drugs. De ondernemers op hun beurt dringen aan op vlotte afhandeling door de opsporingsinstanties. “Als er drugs op mijn terrein gevonden worden, ben ik een week druk met het afhandelen van die hele kwestie,” zegt een ondernemer bij wie het al meerdere keren raak was. “Ik zet het gewoon buiten de poort en bel dan pas de politie, ik heb geen zin in gedoe. Ik wil die troep gewoon niet op mijn terrein hebben. Voor je het weet krijg je van die toestanden zoals in Hedel.”

Afgeperst en bedreigd

Daarmee doelt hij op de gebeurtenissen bij het Gelderse fruitbedrijf De Groot in Hedel. In 2019 werd daar 400 kilo cocaïne gevonden tussen een partij bananen. Daarop werden de eigenaren van het bedrijf afgeperst en bedreigd. (Oud-)werknemers van het bedrijf kregen thuis te maken met beschietingen en vuurwerkbommen. Er werd brand gesticht of een handgranaat voor de deur gelegd.

Het uitgestrekte en onoverzichtelijke Amsterdamse Westelijk Havengebied beslaat 32 vierkante kilometer, maar valt aan politiezijde onder slechts één wijkagent. Beeld Joris van Gennip

Het hielp niet dat het Openbaar Ministerie een lijst met de adressen van (oud-)medewerkers als bijlage in het strafdossier had gevoegd: de hoofdverdachte van het dreigen en afpersen kopieerde de lijst en liet die uit het huis van bewaring smokkelen, waardoor de groep exact wist waar de aanslagen konden worden gepleegd.

Angst voor gebeurtenissen zoals bij het Gelderse fruitbedrijf kwamen meermaals voorbij tijdens het Drugssmokkel Symposium Noordzeekanaalgebied, dat onlangs in IJmuiden werd gehouden. Ondernemers, politiemensen, douanemedewerkers en gemeenteambtenaren spraken over de bestrijding van drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied. Meerdere ondernemers zeiden na een drugsvondst beveiliging in te huren om hun medewerkers te beschermen.

Pijnpunten genoeg

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft het gebied dat de gemeenten Velsen, Beverwijk, Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaanstad beslaat, aangewezen als mainport. Vanuit Den Haag wordt vanaf nu jaarlijks ruim een miljoen euro in de bestrijding van (drugs)misdaad in het gebied gestoken. Waaraan dat geld moet worden uitgegeven? Pijnpunten genoeg.

Zo zijn er amper camera’s in het havengebied. Daarmee is onduidelijk wie het het gebied in komen. De politie wil al lang ANPR-camera’s plaatsen (Automatic Number Plate Recognition), die automatisch kentekens controleren, waardoor verdachte auto’s meteen opvallen. Mede door ambtelijk getouwtrek zijn die camera’s er nog niet.

Het uitgestrekte en onoverzichtelijke Amsterdamse Westelijk Havengebied beslaat 32 vierkante kilometer, maar valt aan politiezijde onder slechts één wijkagent. De douane heeft ook te weinig capaciteit om intensief op zware misdaad te controleren. Alleen al in het Westelijk Havengebied wordt per jaar voor een slordige 100 miljoen ton aan goederen overgeslagen, dus zoeken naar drugs is zonder stevige informatiepositie als zoeken naar een speld in een hooiberg. Analisten combineren sinds enige tijd structureel tal van data om risicobedrijven in het havengebied uit te lichten, maar er zijn vervolgens volop medewerkers van de opsporingsdiensten nodig om concreet met die informatie aan de slag te gaan.

Stroperige samenwerking

Samenwerking tussen overheden verloopt stroperig, er heerst geregeld onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en ondernemers weten niet altijd waar ze moeten aankloppen met signalen of informatie over drugscriminelen die de infrastructuur en bedrijvigheid (willen) misbruiken.

Politie, douane, marechaussee, havenbedrijf en gemeente Amsterdam probeerden dit voorjaar gedurende een ‘actieweek’ met een veelheid aan acties beter inzicht te krijgen én ondernemers en transporteurs te waarschuwen voor de onderwereld, maar om potten te breken zijn een lange adem, intensiever beleid en domweg mankracht nodig.

Burgemeester Femke Halsema waarschuwde tijdens een plenair debat met de burgemeesters van Velsen en Zaandam niet alleen in te zetten op het jagen op kilo’s, maar ook in te zetten op financiële recherche. “Amsterdam wordt vergiftigd door drugsgeld,” stelde ze tijdens een bijeenkomst. “Het gaat allemaal naar West en Zuidoost.” Volgens Halsema zorgen de drugseuro’s voor ondermijning en geweld. “Als ik kijk naar Amsterdam-Zuidoost, dan wordt dat volkomen geregeerd door angst. Ondanks alles wat de overheid al doet, hebben we geen enkel effect op het aanbod van drugs.”

War on drugs

Halsema was niet de enige die zich openlijk afvroeg hoe zinnig de Nederlandse war on drugs is. Een ondernemer op wiens terrein ettelijke containers met drugs zijn aangetroffen verzuchtte: “We maken als bedrijf enorme kosten voor beveiliging. En ondertussen komen de drugs toch wel. Soms vraag je jezelf af: waar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig?”