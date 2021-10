Angel (12) nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam: ‘Is dit een droom?’

De nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam, Angel (12), naast wethouder Marjolein Moorman. Beeld -

Ze kan het een paar uur na de uitslag nog maar moeilijk geloven. Toch mag Angel zich vanaf komende dinsdag kinderburgemeester van Amsterdam noemen. “Toen ik mijn naam hoorde, dacht ik: oh mijn god, is dit een droom?”

Samen met elf anderen had een jury bestaande uit kinderombudsvrouw Anne Martien van der Does, de huidige kinderburgemeester Dominic en Klokhuis-presentator Pascal Tan haar uitgekozen om komend jaar de nieuwe kinderraad van Amsterdam te vormen. Woensdagmiddag mochten de kinderen onderling uitmaken wie van hen kinderburgemeester wordt. Angel kreeg de meeste stemmen.

“Toen ik al die goede speeches van andere kinderen hoorde, dacht ik heel even: kan ik dit wel? Iedereen was zo goed. Dat ik de meeste stemmen zou krijgen had ik echt niet verwacht.”

Meer groen

De verkiezingsuitslag mocht dan als een verrassing komen, de nieuwe kinderburgemeester weet wel al precies waar ze zich komend jaar voor in wil zetten: “Meer bomen en bloemen in de stad. Als je iets kapt, moet er in dezelfde buurt een nieuwe boom komen.” Ook ziet ze wel iets in het idee om stoplichten met smileys te plaatsen. “Zeker met snelle e-bikes is het nu soms niet veilig op de weg,” vindt ze.

Angel zit in groep 8 van basisschool Nellestein in Zuidoost. Ze verhuisde drie jaar geleden vanuit haar geboorteland Indonesië naar Nederland. In die periode heeft ze onder meer de taal geleerd én plannen bedacht voor Amsterdam. Want, zo stelt ze: “De stad kan vrolijker, blijer en veiliger.”

Kinderraad

Als kinderburgemeester gaat ze het Amsterdamse college vertellen welke onderwerpen de kinderen in de stad belangrijk vinden. Ook mag ze regelmatig met de burgemeester of wethouder mee naar bijzondere gebeurtenissen én af en toe een speech geven. “Spannend, maar ik heb gelukkig geen plankenkoorts. Ik kijk er heel erg naar uit om de burgemeester te ontmoeten, dan kan ik haar éindelijk vertellen wat mijn plannen zijn voor Amsterdam.”

De nieuwe kinderburgemeester en de kinderraad worden op 2 november geïnstalleerd.