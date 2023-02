Andrée van Es nieuwe voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité

Het voorzitterschap van Van Es zal ingaan vanaf 6 mei. De afgelopen jaren was ze al bestuurslid van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Beeld Robin Utrecht/ANP

Andrée van Es (70) noemt het ‘een eer Job Cohen op te mogen volgen’ als voorzitter van het Amsterdamse 4/5 mei comité. “‘Nooit vergeten’ is voor mij een belangrijke drijfveer. Amsterdam is een door de oorlog gewonde stad. De deportatie van en moord op haar Joodse inwoners wordt herdacht op vele plekken in de stad op 4 mei. Nieuwe generaties daarbij betrekken is de opdracht voor de komende jaren.”

Van Es heeft een lange carrière in de politiek achter de rug. Namens GroenLinks was ze van 2010 tot 2014 wethouder. Daarnaast kent ze landelijke bekendheid, eerst als boegbeeld van de PSP (voorloper van GroenLinks) en later als Kamerlid, van 1981 tot 1990.

Na haar politieke carrière werd ze onder meer bestuurslid bij het Amsterdams 4 en 5 mei comité, en zette ze zich in voor de komst van een Indisch herinneringscentrum in Den Haag.

In 2017 sprak Van Es in een aangrijpende speech over haar eigen ‘Haags-Indische familie’ in de oorlogsperiode. Ze zei toen: “Het is belangrijk verhalen op te schrijven en die over te geven aan een volgende generatie.” Het belang van een goede overlevering stond daar volgens haar in centraal. “Als overlevenden zelf de geschiedenis niet meer kunnen vertellen, kan de geschiedenis herschreven worden, schoongepoetst of vergoelijkt, de eigen historische rol kan worden verfraaid.”

Motto

Het sluit aan bij de missie van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Meteen na de oorlog, in 1946, werd in Amsterdam een comité gevormd door oud-verzetsstrijders met als motto “Dat nooit meer…”.

Tegenwoordig organiseert de stichting rond 4 en 5 mei zo’n 350 herdenkings- en vieringsactiviteiten door de hele stad, buiten de landelijk georganiseerde dodenherdenking op de Dam. Bekende onderdelen daarvan zijn onder meer de Open Joodse Huizen, de Vrijheidsmaaltijden en voorstellingen van Theater na de Dam.

De benoeming van Van Es is een voordracht van het Amsterdamse college en moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Haar voorzitterschap zal ingaan vanaf 6 mei. De afgelopen jaren was ze al bestuurslid van het comité.