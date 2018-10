Andreaspenning voor vrouwenboegbeeld Twie Tjoa

Ze zat in verschillende besturen van organisaties die zich bezighouden met het versterken van de positie van zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen. Ze kreeg de onderscheiding uit handen van Tanja Jadnanansing, voorzitter van de bestuurscommissie Zuidoost.



'Binnen de Surinaamse-, migranten- en LHBTIQ+- gemeenschap is Tjoa een icoon en rolmodel. Zij was de eerste vrouwelijke directeur op het Ministerie van Arbeid in Suriname en ook buiten haar werk maatschappelijk actief in de vrouwenbeweging,' schrijft de gemeente.



Vrouwenbond

In Nederland zat Tjoa in het bestuur van Stichting Zami, een organisatie die zich al 25 jaar inzet voor het versterken van de bewustwording, het leiderschap en de identiteit van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Amsterdam. Diezelfde groepen vrouwen diende ze als bestuurslid van de FNV vrouwenbond, Fos'ten en Mil Colores.



Verder is zij bestuurslid van Dian, een netwerkorganisatie van vrouwen in Nederland met een Indonesische achtergrond en is zij een van de bedenkers van talkshow Pink Talks: persoonlijke verhalen en gesprekken over lesbische gevoelens, lesbische identiteit, succes, persoonlijke strijd en ambitie.



De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.