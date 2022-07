Andreaspenning voor Gert van Veen, oprichter festival Welcome to the Future

Gert van Veen krijgt de Andreaspenning. Beeld Martijn Hut

De Amsterdamse penning wordt gegeven aan mensen die prestaties met een landelijke uitstraling hebben verricht voor de stad. ‘In de afgelopen jaren is Gert van invloed geweest als onder andere muziekproducer, auteur, event promoter, journalist en mentor van jong talent,’ schrijft de gemeente op Twitter.

Gert Van Veen kreeg de penning uitgereikt op de mainstage van zijn eigen festival in Het Twiske, waar Welcome to the Future dit jaar voor de laatste keer plaatsvindt. De gemeenteraad van Landsmeer, de baas over het stukje land waar het festival wordt gehouden, wil geen festivals meer in het recreatiegebied.

“Ik ben ontroerd, dat heb ik niet snel,” reageert Van Veen op de prijs. “Dat iedereen zo aan mij denkt, vind ik wel speciaal. Een blijk van waardering. Ik heb dit heel mijn leven met hart en ziel gedaan.” Ook bij mensen om hem heen vloeiden er tranen tijdens de uitreiking.

Van Veen raakte in de roemruchte Amsterdamse discotheek RoXY voor het eerst in de ban van house. In 1993 startte hij daarop festival Welcome to the Future. Over de naam hoefde hij niet lang na te denken, vertelde Van Veen deze week in een interview met Het Parool. “Ik zei tegen iedereen dat deze muziek de toekomst was.” Al snel bleek de housepionier een neus voor talent te hebben. Bijna iedere grote house- of technoartiest stond op het festival toen ze nog een talentvolle belofte waren.

Of het dertigjarig jubileum van het feest volgend jaar op een nieuwe locatie gevierd kan worden, is nog niet duidelijk. “Ik heb al voorzichtig gepolst bij Paradiso, dat zou een hele mooie zijn. Terug naar de thuisbasis.”

