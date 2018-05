Andreaspenning voor drie leden 4 en 5 mei comité

Thijs Reuten, lid van het waarnemend dagelijks bestuur Oost, reikte de penning uit tijdens een bijeenkomst van het comité in het Lloyd Hotel. De drie mannen namen donderdag afscheid van de Raad van Advies van het comité.



'De drie heren zijn een vertrouwd gezicht bij de Nationale Holocaust Herdenking, de herdenking van de Februaristaking en de Stille Tocht op 4 mei,' aldus de gemeente in een persbericht. 'Ze begeleiden drie keer per jaar een grote groep mensen vriendelijk maar resoluut bij een eerbiedige herdenking van de geschiedenis, waarbij zij ook in de voorbereiding betrokken zijn.'



Bevrijdingsfestival

In de vroege jaren tachtig stonden Klatser en Schreuder aan de wieg van het eerste Bevrijdingsfestival van Amsterdam in het Vondelpark. Huijgen haakte later aan. Ze reisden met het festival mee naar het Museumplein, Waterlooplein, Jodenbreestraat, de Dam en het Westerpark, en hebben zo ongeveer alle rollen in de organisatie op zich genomen.



De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.



Lees verder: Dodenherdenking sinds 1946: van sober naar altijd rumoer