Andreaspenning voor componist Martijn Padding

Componist Martijn Padding. Beeld Jakob Van Vliet

Padding kreeg de onderscheiding van Sebastiaan Capel, voorzitter van het bestuur van stadsdeel Zuid. Dit gebeurde na afloop van de wereldpremière van zijn compositie Softly Bouncing, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest in het Concertgebouw.

De Amsterdamse Padding is een erkend componist die geroemd wordt om de kwaliteit en originaliteit van zijn composities. Wereldwijd heeft hij vele ensembles, solisten en orkesten die zijn werk uitvoeren. Naast componist werkt Padding als hoofdvakdocent van de compositieafdeling aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Onderscheidingen

In 1993 kreeg de componist de Aanmoedigingsprijs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Later volgden er nog meer muziekprijzen, zoals de International Rostrum of Composers Competition in 2009, de Edison Klassiek in 2011 en de Johan Wagenaar Prijs van de Gemeente Den Haag in 2016.

De Andreaspenning is een prijs voor mensen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam en die langer dan tien jaar als vrijwilliger werken voor een maatschappelijk doel.