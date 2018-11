Andreaspenning naar oprichter Dress for Succes

Die penning is een prijs voor mensen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam en die langer dan 10 jaar als vrijwilliger werken voor een maatschappelijk doel.



Dress for Succes

Offerhaus deed dat door het oprichten van Dress for Succes in Amsterdam, nadat zij in 1998 in New York geïnspireerd raakte door dit concept. Inmiddels heeft de organisatie vijftig vrijwilligers en een eigen winkel in de Burgemeester de Vlugtlaan.



Dress for Succes helpt mensen met een uitkering of een minimum inkomen aan een baan te komen. De gedachte hierachter is dat werk zorgt voor economische onafhankelijkheid. Elk jaar kloppen zo'n duizend mensen aan bij de organisatie voor hulp.