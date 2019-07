Anderhalve maand geen trams tussen Zuid en Amstelveen

Station Zuid. Beeld ANP

Voor Nederlandse begrippen een ‘gigantische zomeroperatie’. Zo noemt de aannemer van de Amstelveenlijn het werk dat deze zomer verricht wordt. Vanaf 14 juli tot en met 25 augustus wordt er in Amstelveen-Noord van maandag tot en met zondag van 07:00 tot 23:00 uur doorgewerkt, plus een aantal nachten.

In deze periode zullen meer dan 1.000 medewerkers de twee ongelijkvloerse kruisingen bij Kronenburg en Zonnestein aanleggen, en alle haltes en spoorinfrastructuur van Buitenveldert tot en met het Stadshart vernieuwen. De huidige hoge/lage perrons worden weggehaald en vervangen door nieuwe lage perrons die geschikt zijn voor de nieuwe laagvloerse trams.

Naast mogelijk geluidsoverlast en vervangend openbaar vervoer zullen ook overige reizigers last hebben van de werkzaamheden. Zo zal de gehele zomerperiode de linkerrijstrook op de Buitenveldertselaan, tussen de Kastelenstraat en de Van Boshuizenstraat, afgesloten zijn voor autoverkeer.

Amstelveenlijn

Lijn 51 tussen Westwijk en Centraal kampte al jaren met storingen en dus wordt er nu gewerkt aan een betere verbinding: de Amstelveenlijn. Maar de reiziger heeft op meerdere manieren last van de verdwenen metro. Volgens het GVB was het voorgaande maanden op het traject van tram 5 erg druk geworden, vooral in de ochtend- en avondspits. De twaalf ritten die per uur gemaakt worden in de spits, blijken niet genoeg. Daarom kwam tussen Tussen Amstelveen en Zuid een nieuwe tram: lijn 6.

Daarnaast werd bus 55 in het leven geroepen om de reizigers van lijn 51 op te vangen. Maar deze busrit bleek veel duurder dan reizigers voorheen kwijt waren aan de metrolijn. Daarom is de ritprijs onlangs aangepast en worden reizigers gecompenseerd voor extra gemaakte kosten.