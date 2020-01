Anderen helpen werd René Bommels (1959-2019) fataal

René Bommels overleed op 60-jarige leeftijd nadat hij een ruzie wilde sussen. ‘Vrijdag de dertiende blijkt toch een ongeluksdag.’

‘Vrijdag de dertiende brengt geen ongeluk,” zei René Bommels zestig jaar lang. Hij was immers geboren op de vermeende ongeluksdag. Vorige maand probeerde hij echter op die datum een ruzie te sussen op het Olof Palmeplein in Noord, waarbij hij gewond raakte. Acht dagen later overleed hij.

De statige Jordanees was er in zijn leven altijd voor de ander, zegt zijn dochter Carmen (25). “Papa zei altijd: als ik het goed heb, heeft iedereen het om mij heen ook goed.”

Het leven van de Hazesliefhebber draaide om werken. Dat kreeg hij met de paplepel ingegoten. Eerst met zijn vader op de markt op het Waterlooplein, later als meubelhandelaar en daarna met eigen winkels. Hij runde samen met Carmen, zijn vrouw Maudy en zoon Jordy (35) La Bella Interieur, een meubelzaak met woonaccessoires aan het Buik­slotermeerplein. Alleen zoon Patrick (34) is niet betrokken bij de zaak.

Tientje

Bommels werkte zeven dagen per week en draaide er niet omheen: zijn gezin kwam op de twee plek. Die tweede plek was overigens niet onverdienstelijk, aldus Carmen. “Hij was een liefdevolle man en een fantastische vader. Hij bracht en haalde me bijvoorbeeld meerdere keren per week van dansles. Dan gaf hij me een briefje van tien mee om iets lekkers te kopen. ‘Want voor een joet, zit je goed,’ zei papa op z’n Amsterdams.”

Bommels was een man met echt Jordanese humor, een man die in een kroeg bij een opstootje mensen sommeerde te stoppen en klanten met zware boodschappen zonder te vragen een lift naar huis gaf.

Kunstmatige coma

“Hij zorgde ervoor dat anderen niets tekortkwamen, ook financieel gezien niet,” zegt zijn vrouw. “Hij had een luisterend oor voor wie het ­nodig had. Dan kwam hij ’s nachts laat thuis, omdat hij weer iemand was wezen helpen. Je kon het wel vragen, maar René liet nooit een woord los over andermans problemen. Hij loog nog liever tegen mij om te voorkomen dat hij een ander zou verraden.”

Het was precies wat Bommels wilde doen op 13 december: anderen helpen. Carmen: “Hij was meubels gaan bezorgen met mijn broer en daarna had mijn vader appelflappen en blikjes cola voor ons gehaald bij de Albert Heijn op het Olaf Palmeplein. Er ontstond een ruzie tussen een echtpaar en twee mannen. Die vielen het stel aan. Mijn vader had de boodschappen in de auto gezet en tegen mijn broer – die een verstandelijke beperking heeft – ­gezegd dat hij in de auto moest wachten.”

Net toen Bommels naar buiten stapte, reed het echtpaar weg. Een van de mannen trok het portier van de rijdende auto open, tegen Bommels, die vol op zijn hoofd op de grond viel. “Mijn broer heeft alles gezien. Mijn vader had gezegd dat hij moest blijven zitten, dat deed hij. Hij belde naar de winkel: ‘Er was ruzie. Papa staat niet meer op.’”

Acht dagen werd Bommels in een kunstmatige coma gehouden. “In de VU deden ze er alles aan om hem in leven te houden, maar op een moment was de trukendoos leeg. Vrijdag de dertiende blijkt toch een ongeluksdag.”

Op 21 december overleed Bommels. Van zijn dochter kreeg hij een briefje van tien mee in de kist. Carmen: “Voor een joet zit je goed.”