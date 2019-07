Andere strategie: tieners in de drugsscene aangepakt

Jongens die snel bedenkelijke criminele carrières maken in het drugscircuit met zijn grove geweld, zijn dé zorg. Het stadsbestuur past zijn strategie aan om de jongens in het vizier te krijgen.

Amsterdammers Omar Lkhorf en Hicham M. kregen onlangs levenslang voor hun betrokkenheid bij een reeks moordaanslagen. Ze zijn 28 en 25 jaar jong, waren begin twintig toen ze moordden. Omars broer Youssef was in 2012, 28 jaar, geliquideerd in de Staatsliedenbuurt.

Een schutter die Omar had moeten liquideren, schoot in juli 2014 niet hem, maar de onschuldige Stefan Regalo Eggermont dood, aan de rand van de Oostelijke Eilanden waar de Lkhorfs opgroeiden.

Ook op een steenworp van Lkhorfs ouderlijk huis werd, in het bijzijn van kinderen, in het buurthuis op Wittenburg de onschuldige stagiair Mohammed Bouchikhi geliquideerd door twee zwaarbewapende mannen. Hij werd maar 17 jaar. Het waarschijnlijke doelwit van die aanslag was twee maanden tevoren al zwaargewond geraakt bij een schietpartij om de hoek, waarbij Ayman Mouyah (19) fataal was geraakt.

Jonkies

Alleen al op de Oostelijke Eilanden, aan de rand van de Amsterdamse binnenstad, zijn zo de laatste jaren tientallen levens verwoest. Twintigers zijn afgeslacht, de daders waren van dezelfde leeftijd en zullen de rest van hun leven of een groot deel daarvan in de cel zitten.

Het is dit extreme geweld van jonge jongens dat politie en justitie zoveel zorgen baart.

De basis onder alle ellende: drugs. Drugshandel, groot- en kleinschalig, die zo ontzettend veel snel geld oplevert dat de jongens zich eenvoudig laten werven voor eerst een kleine en al snel een grotere rol in de misdaadgroepen.

Ze willen óók die snelle ‘waggie’ (auto), Louboutins (peperdure schoenen) en ‘klokkies’ (horloges) van (tien)duizenden euro’s. Ze willen óók aanschuiven aan viptafels in de clubs.

Het gemak waarmee de leiders van drugsbendes de jongens werven, staat in schril contrast met de moeite die de overheid heeft die ‘kwetsbare’ jongens tijdig in beeld te krijgen en te stuiten.

De recherche kent de kopstukken en een deel van het middenkader, maar niet de jonkies die zich op straat laten verleiden.

De beroemde Top 600 (de recidive in die groep halveerde) en Top 400 (voor de nóg jongere risicogroep), waarin meer dan veertig instanties gezamenlijk en intensief proberen jonge criminelen bij te sturen, richtte zich tot voor kort niet op de drugsscene, maar op plegers van ‘high impact crimes’ zoals overvallen, straatroven en grof geweld, tot moorden toe.

Kraan iets dichter draaien

Bijstelling van de criteria stelt de ‘integrale’ aanpak nu ook open voor jongens die door de drugsscene zijn geworven. Al de eerste 28 jongens uit dat circuit krijgen voortaan ook straf én hulp. Burgemeester Femke Halsema laat nog veel meer maatregelen tegen de drugsscene onderzoeken – in het najaar meer daarover – én bekijkt of ook plofkrakers van pinautomaten onder de Top 600 kunnen worden gebracht.

Om de kraan in elk geval ietsje dichter te draaien, om de jonge jongens een leven lang in de cel te besparen.