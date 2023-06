Andere kroeg blijkt oudste van Amsterdam te zijn: ‘Dat moet ik even verwerken’

Proeflokaal De Drie Fleschjes is de oudste kroeg van Amsterdam, volgens nieuw historisch onderzoek. Een klap voor café Karpershoek, de algemeen erkend oudste kroeg. Al moeten ze het daar nog zien. “Heeft hij een bonnetje van de Sligro uit 1619 gevonden dan?”

In café Karpershoek aan de Martelaarsgracht, tot voor zeer recent nog de oudste kroeg van Amsterdam, geven ze zich niet zo snel gewonnen. De Drie Fleschjes ouder? “Dat kan niet,” zegt ober Lex Knapp, terwijl hij een volgend dienblad met glazen vult. “Ze zijn hier begonnen met bouwen. De Drie Fleschjes ligt verderop in het centrum. Daar was toen alleen nog nog kale grond. Het is gewoon logisch nadenken.”

Barman Lucas Spaan valt hem bij. “Ik weet niet beter dan dat Karpershoek de oudste is. Is er niks in het archief terug te vinden?”

Nou goed, dat is precies wat historicus Maarten Hell heeft gedaan voor het laatste nummer van maandblad Ons Amsterdam. En waar Karpershoek het jaartal 1606 met trots als eerste vermelding claimt, beschouwt hij een notariële akte uit 1641 als oudste. Van De Drie Fleschjes vond hij bewijs dat daar in 1619 al biertjes werden getapt.

Bonnetje van de Sligro

Knapp is niet overtuigd. “Heeft hij dan een bonnetje van de Sligro uit 1619 gevonden? Het is allemaal niet meer te achterhalen, denk ik.”

Als ze hun titel kwijt raken, is dat toch zonde. Knapp: “Daardoor komen hier zeker extra mensen, dat is een ding dat zeker is. Mensen lezen het in een reisgids en rollen zo van de trein en de boot hiernaartoe.”

Een man gaat aan de bar zitten. Vaste klant? “Ja,” zegt Peter Brugman. “Het maakt mij niet uit, maar Karpershoek is het oudste café van Amsterdam. Hier is al in 1606 belasting betaald voor een tapperij, de rest was toen nog illegaal. Schrijf trouwens maar op, ik ben de eigenaar.”

Een halszaak wil hij er verder niet van maken. Brugman: “Wat moet ik ermee? Het zal me een worst wezen, mensen weten ons toch wel te vinden.”

Jeneverproeflokaal

Een stukje verderop, in de Gravenstraat pal naast de Nieuwe Kerk, staat eigenaar Johannes Bulthuis van De Drie Fleschjes een beetje beduusd achter de tap. “Ik wist niet wat ik hoorde gister. Ik wist wel dat we het oudste jeneverproeflokaal van de stad zijn. Sinds 29 juni 1650, dus deze week.”

De uitnodigingen voor de 373ste verjaardag zijn allang verstuurd. Dat is opeens de 404de verjaardag. De Drie Fleschjes begon als slijterij van een distilleerderij in het pand ernaast. Dat destijds ook bier werd geschonken, is er in de herinnering bij ingeschoten.

Bulthuis: “Onze basis is jenever, eventueel met een pilsje ernaast. Dat is alleen voor de kopstootjes.”

Geen toeristenfuik

De Drie Fleschjes staat wel in alle top 10's van oudste cafés, maar is nooit bij de top 3 terug te vinden. Bulthuis: “Ik wist wel dat Karpershoek een tijd zonder vergunning heeft gezeten, dus als mensen mij vroegen wat het oudste café is, zei ik altijd café Chris. Dat wij de oudste zijn, moet ik even verwerken.”

Peter Smits, zijn overbuurman van cadeauwinkel De Drie Monnikjes, komt binnen om hem hartelijk te feliciteren. “Dit is iets om trots op te zijn. Gaaf man!”

Dit hoekje, eveneens met lunchroom De Drie Graefjes, kon nog weleens een nieuwe hotspot worden. “Nee,” zegt Bulthuis. “Dit blijft gewoon proeflokaal De Drie Fleschjes. We moeten geen toeristenfuik worden. 60 procent hier bestaat uit vaste mensen en de rest zijn toeristen. Dat wil ik het liefst zo houden. De voertaal blijft Nederlands.”

Gaat er dan werkelijk niets veranderen? Bulthuis: “Alleen op onze klantenbonnetjes staat 1650. Die moet ik nieuw bestellen met 1619. En toevallig wordt net de gevel opnieuw geschilderd, dus daar is vanochtend nog last minute de belettering 1619 op gezet.”