Analyse: Oostelijke Eilanden frontlinie vuurwapengeweld

Het nieuwste slachtoffer is de 17-jarige Mohammed Bouchikhi die vrijdagavond rond 19.30 uur in een druk bezocht buurthuis op Wittenburg wordt doodgeschoten door zwaarbewapende mannen met bivakmutsen.



Tegelijkertijd wordt de nét 19-jarige Gianni L. meermaals geraakt - op hem leken de schutters het te hebben gemunt. Dan is er het meisje, een stagiair, dat een schotwond in haar been oploopt.



Op een recente foto poseert de gedode Mohammed in nette kleren, fris gekapt, de handen in de zakken.