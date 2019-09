Analist voorspelt: ‘Hotelstop over 5 jaar verleden tijd’

Okura Hotel aan de Josef Israelskade, gezien vanaf de Ferdinand Bolstraat. Beeld Maarten Steenvoort

Sinds 2017 mogen er geen nieuwe ­hotels bijkomen in de stad. Daarmee wil de gemeente een dam opwerpen tegen het groeiende aantal bezoekers aan de stad en de drukte in de binnenstad.

Uit cijfers die hoteladviseur ­Horwarth HTL dinsdag met ABN Amro en Baker & McKenzie presenteert, blijkt dat de hotelstop zijn ­eerste – soms wrange – vruchten ­afwerpt. ‘In de eerste helft van dit jaar ligt de ­bezettingsgraad 1 procent lager dan in de eerste helft van 2018 en de stijging van de kamerprijs vlakt af.’ De marktvorser schrijft dit onder andere toe aan de genomen maat­regelen – verhogen van de toeristenbelasting, terugschroeven van marketingactiviteiten.

Reden genoeg dus om de hotelstop aan te houden? Nee, zegt Horwath. Het aantal bezoekers aan de stad blijft namelijk stijgen, de komende tien jaar met gemiddeld 5 procent per jaar. Dat betekent dat mensen alternatieve overnachtingsplekken vinden, zoals Airbnb, of een hotel in de regio nemen. Als het toerisme blijft toenemen, is een hotelstop niet houdbaar.

De hotelstop speelt volgens Horwath vooral hoteliers in de kaart. Zij hebben vanwege de enorme vraag naar kamers de prijzen flink ­opgevoerd. Voor een nacht in een Amsterdamse hotelkamer moet nu gemiddeld 153 euro worden betaald, 10 procent meer dan een jaar geleden. In het hoogseizoen en bij grote beurzen loopt dat gemiddelde pijlsnel op.

131 euro

De gemiddelde omzet per beschik­bare kamer ligt in Amsterdam inmiddels op 131 euro, waarmee de stad qua rendement alleen Londen en Parijs moet laten voorgaan.

Horwath verwacht de komende ­jaren weinig verandering. ‘Door de hotelstop blijven de bezettingsgraden en kamerprijzen naar verwachting ook de komende jaren op een hoog ­niveau,’ aldus de onderzoekers.

Het eigen beleid spekt ook de kas van Amsterdam; begin dit jaar verhoogde de hoofdstad de toeristen­belasting naar 7 procent van de ­kamerprijs per persoon; een nieuwe verhoging zit in de pijplijn.

Ondanks de hotelstop komen er de komende jaren nog zeker 6500 hotelkamers bij. Het gaat om nieuwe hotels of uitbreiding van bestaande hotels die al eerder zijn vastgelegd. De groei van het aantal kamers gaat bovendien vrolijk verder in de regio. In Amstelveen is het aantal hotelkamers in drie jaar verzesvoudigd. In Haarlemmermeer – Schiphol en Hoofddorp – ­komen er nog zeker 2200 kamers bij.