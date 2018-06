Amsterdamspeld voor huisartsen Strikwerda en Otjens

Beide huisartsen zetten zich al ruim 35 jaar in voor de patiënten in Slotermeer, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. Daarnaast bezochten ze Marokko, Suriname en Turkije om zich beter in te kunnen leven in hun patiënten.



Gezinnen herenigen

Naast hun dagelijks medische zorg hebben de artsen zich ook bekommerd om de persoonlijke situatie van de patienten. Een groot aantal patiënten heeft naast gezondheidsproblemen ook last van bijvoorbeeld schulden, psychische problemen en taalachterstanden.



Ze verstuurden brieven naar advocaten, IND en het gerechtshof om bijvoorbeeld gezinnen te herenigen waarbij een zieke ouder niet in staat was het gezin te verzorgen nadat de partner was uitgezet naar land van herkomst.



Geen vergoeding

Ook hebben de artsen de zorg op zich genomen voor veel patiënten zonder verblijfsdocumenten, zonder hiervoor een vergoeding te vragen of verwachten.



De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving. De onderscheiding krijgen ze uit handen van loco-burgemeester Simone Kukenheim.