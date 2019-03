Amsterdamspeld voor crèche-medewerker Piet

'Piet van der Gaag heeft 38 jaar met enthousiasme en grote inzet en loyaliteit in de Amsterdamse kinderopvang gewerkt,' schrijft de gemeente in het persbericht. Bijzonder is dat hij al die tijd op één plek heeft gewerkt, namelijk bij Johanna Margaretha, een vestiging van Tinteltuin in Noord.



Van der Gaag is in Noord een begrip. Zo zeer zelfs dat kinderen die bij hem naar de crèche gingen zeiden "naar Piet" te gaan, in plaats van naar Johanna Margaretha. Grappig detail: sommige ouders die nu hun kinderen naar Van der Gaag brachten, zaten vroeger zelf ook bij hem in de groep.



Vanwege dit alles reikte wethouder Marjolein Moorman vrijdag de speld uit, die is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied.



