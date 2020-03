Amsterdamse zzp’ers: ‘Toch schrikken als je ineens een maandsalaris mist’

Sandra Pilkes Beeld Edward van Gijn Photography

Sandra Pilkes (42)

Food styliste

“Toen eind vorige week bij iedereen het besef kwam dat we de situatie heel serieus moeten nemen, werden al mijn afspraken een voor een afgezegd.” Sandra Pilkes werkt als food styliste en staat regelmatig op de set voor een fotoshoot voor kookboeken of het filmen van een reclame. “Bij zo’n shoot sta je natuurlijk erg dicht op elkaar met een grote groep mensen. Dus dat gaan we voorlopig maar niet meer doen.”

Pilkes wil de komende weken niet stilzitten en dus biedt ze gratis hulp aan horeca-ondernemers die net als zij in de problemen zijn gekomen door het coronavirus. “Ik word best wel strijdlustig van deze situatie. Ik kan nu dus maar het beste mensen helpen en wie weet krijg ik dan weer nieuwe kansen als de maatregelen worden opgeschort.”

Over haar eigen financiën maakt Pilkes zich nog niet zo’n zorgen. “Ik heb een buffer opgebouwd voor dit soort situaties. En hoeveel heeft een mens nou uiteindelijk nodig?” Ze denkt er ook over om te werken aan extra content voor Instagram. “Eindelijk heb ik de kans om mijn vriezer en kastjes ‘leeg te koken’. Ik kan best leuke filmpjes maken van wat je allemaal kan doen met een blik bonen en een stronk broccoli.”

Aline van Vlodrop Beeld Aline van Vlodrop

Aline van Vlodrop (31)

Fitnessinstructrice

Aline Vlodrop verdient haar geld met het geven van sportlessen. Ze geeft onder meer pilates en paaldansen bij vier verschillende sportscholen in Amsterdam. “Zondagmiddag heb ik mijn laatste lesje gegeven voor de komende weken. Met het oog op de persconferentie zondagmiddag had ik mijn lessen voor zondagavond zelf al gecanceld. Ondanks dat je als zzp’er natuurlijk zo lang mogelijk door wil gaan, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen.”

Nu heeft ze helemaal geen werk meer. “De komende drie weken zit ik sowieso thuis. Ik kijk nu naar een oplossing. Het is namelijk heel belangrijk dat mensen blijven bewegen, zeker als je de hele dag thuiszit, dus misschien ga ik wel online lessen verzorgen via mijn Instagramkanaal.” Vlodrop ziet dat veel andere freelance sportinstructeurs dat al doen. “En dan laten ze mensen die mee willen doen iets bijdragen via een tikkie.”

Voorlopig heeft Vlodrop nog genoeg in kas om haar huur te betalen, maar breed zal ze het de komende maanden niet hebben. “Een maandsalaris is megaveel voor mij. Als dat ineens wegvalt is het niet niks.” Toch blijft ze optimistisch. “Om me heen zie ik zoveel leuke initiatieven en de sportscholen denken ook actief mee.”

Justin Samgar Beeld Justin Samgar

Justin Samgar (40)

Spokenword-artiest

“In twee dagen tijd is al mijn werk voor de komende maand weggevallen.” Justin Samgar werkt onder meer als spokenword-artiest en geeft trainingen in openbaar spreken bij bedrijven. “Ook treed ik op bij evenementen waar ik een openingsact doe, of op het eind juist een live wrap-up van de dag. Maar al die evenementen gaan niet meer door.” Samgar is daarnaast bezig met de organisatie van een cultureel festival in juni. “Dat staat ook op losse schroeven.”

Ernstige zorgen over zijn financiën heeft Samgar nog niet. “Vanuit huis kan ik nog wel voice-overs voor commercials en bedrijfsvideo's doen.” Toch valt het grootste gedeelte van zijn inkomen weg. “Als je ineens een heel maandsalaris mist, is dat toch schrikken.” Een buffer heeft hij wel. “Maar die heb ik eigenlijk voor als ik ziek word, of als ik op vakantie wil gaan. Niet voor onwerkelijke situaties als deze.”

De artiest maakt er maar het beste van. “Samen met ongeveer 30 andere dichters hebben we een website opgezet waar mensen een persoonlijk gedichtje kunnen bestellen.” Het idee is dat mensen de gedichtjes naar eenzame ouderen sturen of anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. “En misschien kunnen wij er ook nog een paar tientjes mee verdienen voor wc-papier.”

Maartje Oliemans Beeld Maartje Oliemans

Maartje Oliemans (33)

Pedagogisch medewerker

“Normaal is er meer dan genoeg werk bij kinderopvangcentra of de naschoolse opvang, maar nu bijna helemaal niet.” Maartje Oliemans werkt als pedagogisch medewerker en verdient haar geld door in te vallen voor vaste werknemers die ziek of op vakantie zijn. “Voor de kinderen die nu nog moeten worden opgevangen, zoals van ouders met vitale beroepen, zijn meer dan genoeg vaste krachten.”

Sinds het kabinet besloot alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten, regent het afzeggingen voor Oliemans. “De komende weken is mijn agenda helemaal leeg. Misschien kan ik hier en daar nog een dag oppassen op kinderen van ouders die in het ziekenhuis werken, maar zelfs dat is niet zeker.”

Geldzorgen heeft Oliemans nog niet. “Ik sta niet meteen onder water, maar dit moet niet langer dan een paar weken duren. Ik heb ook gewoon een hypotheek.” Voor de pedagogisch medewerker is de onzekerheid het moeilijkst. “Je weet gewoon niet waar je aan toe bent. We moeten het echt per dag bekijken.”

Net als veel andere zzp’ers blijft Oliemans waar het kan bezig. “Ik heb een platform opgezet voor andere zelfstandige pedagogische medewerkers. Daar kan ik altijd het nodige werk voor doen. Want boodschappen doen en andere dagelijkse dingen vervelen snel.”

Xanthe Wijma Beeld Stevane Prevost

Xanthe Wijma (26)

Model

“Eigenlijk zou ik gisteren vertrekken naar Parijs voor een paar weken, maar die klus is afgezegd.” Xanthe Wijma is model en verdient haar geld met losse opdrachten. “Mijn werk ligt sinds deze week echt helemaal stil. Donderdag stond er een casting gepland, maar ook die is afgelast om sociale contacten te voorkomen.”

Wijma moet voor haar werk veel naar het buitenland. Omdat veel landen verschillende maatregelen treffen, verwacht ze dat ze de komende weken, of zelfs wel maanden, geen werk heeft. “Over twee weken had ik een klus in Oslo, die is al gecanceld. In april heb ik nog een optie openstaan in Duitsland. Maar ik kan me niet voorstellen dat die afspraak doorgaat.”

Een financiële buffer heeft ze wel, maar die is niet onuitputtelijk. “Ik moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat ik mijn been zou kunnen breken en daardoor alleen maar shoots voor bijvoorbeeld make-up kan doen. Of dat ik zwanger raak. Dan heb ik wel minder werk, maar blijft de schade nog beperkt. Dit is niet een scenario waar je rekening mee houdt."

Toch zit Wijma niet bij de pakken neer. “Hopelijk duurt het niet te lang en kan ik deze tijd gebruiken om plannen uit te werken die ik al langer had. Zo heb ik het idee om een coaching-bedrijf voor modellen op te zetten.” Daarnaast werkt Wijma aan haar zichtbaarheid op sociale media. “Instagram gaat altijd door.”

Liesbeth Rasker Beeld Dingena Mol

Liesbeth Rasker (31)

Influencer in de reisbranche

Reizen is letterlijk Liesbeth Raskers beroep. Ze doet betaalde samenwerkingen voor haar Instagramkanaal, waar ze bijna 50.000 volgers heeft. Ook maakt ze podcasts, video’s en boeken over reizen. “Ik zou deze zomer naar Mongolië gaan voor een reisbureau, en daar een paar artikelen over schrijven en video’s over maken. Die klus werd twee maanden geleden al afgezegd, vanwege het coronavirus werden alle budgetten bevroren. Ik dacht toen nog: ze poeieren me af. Maar een andere klus werd ook al snel geannuleerd. Ik zou eigenlijk volgende week naar Peru vertrekken voor drie weken, op uitnodiging van het verkeersbureau.”

Rasker kan het nog wel een tijdje rooien zonder die inkomsten – ze maakt zich vooral grote zorgen om de lange termijn. “Ik heb net een grote klus gehad voor de overheid, maar ik heb niet heel veel vet op de botten. Ik leef voornamelijk van marketing- en promotiebudgetten. En die potjes gaan er denk ik het eerst aan.”

Daarbij ziet Rasker dat de behoefte aan reisverhalen dramatisch is afgenomen. “Logisch ook. Wie heeft er nu zin in verhalen over de leukste plekken in Italië, of Bali, terwijl je er toch niet heen kan? Als je op dieet bent, ga je ook niet over snoep lezen.”

Rasker heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het creëren van een trouwe online achterban. “Ik ben weleens belachelijk gemaakt om wat ik op Instagram doe, maar nu kan dat weleens mijn redding zijn. Ik ga zo een oproepje doen aan mijn volgers: wat willen ze van me hebben? Misschien kan ik ebooks, Instagramcursussen of webinars verkopen. Ik sta er nu nog redelijk positief in.”