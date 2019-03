Amsterdamse zorginstellingen pleiten voor rookvrije zones

Dat verklaren ze in een brief die donderdag aan wethouder Simone Kukenheim wordt overhandigd.



Afzenders van de brief zijn de ziekenhuizen OLVG, Amsterdam UMC, Boven IJ en Antoni van Leeuwenhoek en de zorginstellingen Amsta, ACTA, Cordaan en Jellinek. De gezamenlijke oproep aan Kukenheim komt voort uit de ambitie om hun patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van sigarettenrook. Niet alleen binnen hun gebouwen, maar ook op terreinen daar direct omheen.



Goede voorbeeld

De organisaties, die zich ook hebben verenigd in het Amsterdams Rookalarm, streven naar een rookvrije generatie en willen het juiste voorbeeld geven in de stad. Esther Damen, één van de organisatoren van de zorggroep en projectleider rookvrij in OLVG legt uit:



'De consequenties van roken en meeroken zijn helaas dagelijks merkbaar. Helemaal in onze zorginstellingen. Iedere week beginnen nog steeds honderden kinderen met roken. De oproep aan de gemeente is voor ons dan ook een logische en noodzakelijke stap. We geven hiermee een duidelijk signaal af en hopen dat nog meer organisaties in de stad, zoals scholen en sportverenigingen, zullen volgen.'



Rookvrij verovert terrein

De rookvrije straat of zone is niet nieuw in Amsterdam. Vorig jaar verklaarde Kukenheim de Beverwijkstraat in Amsterdam-Noord tot eerste rookvrije straat. Dat idee kwam van de daar gesitueerde huisartsenpraktijk. Ook deed de wethouder de sigaret in de ban op de pont over het IJ.



Lees ook: Is straks heel Nederland rookvrij?