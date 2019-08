Amsterdamse zomerdagen en evenementen vallen in het water

Mensen trotseren de regen in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Volgens Weeronline blijft het de hele week wisselvallig en liggen de temperaturen overdag rond de 19 graden en koelt het in de avond af naar zo’n 13 graden. Met een stevige wind vanuit het westen en veel neerslag, variërend van 3 tot bijna 13 millimeter, valt er niet te spreken van zonnige zomerse dagen. Weeronline beoordeelt het weer dan ook met gemiddeld een vijf.

City Swim

Maandag start de eerste training van de Amsterdam City Swim die op zondag 8 september plaatsvindt. Om 17.00 uur duiken deelnemers het water in, maar mogelijk krijgen zij te maken met onweersbuien, die later op de dag worden verwacht. De organisatie adviseert deelnemers om hun Facebookpagina goed in de gaten te houden. Mocht het inderdaad gaan onweren, dan wordt de training geannuleerd.

Pluk de Nacht

Filmfestival Pluk de Nacht start 14 augustus op het Stenen Hoofd en duurt tot en met 24 augustus. Voor de openluchtbios is het handig als het weer een beetje meewerkt. Helaas is dat niet het geval, betreurt organisator Jurriaan Esmeijer: “Het is jammer dat het minder mooi weer is, maar we hebben gelukkig ook een grote tent waar we bij slecht weer de film vertonen.”

Op de vraag of de organisatie lijdt onder het slechte weer ten aanzien van de kaartverkoop, zegt Esmeijer: “Het aantal reserveringen loopt nog redelijk normaal, het is op de dag zelf afwachten hoeveel mensen er op komen dagen. Maar qua sfeer is een grijze, grauwe lucht natuurlijk wat minder leuk. We gaan er gewoon het beste van maken!”

Grachtenfestival

Ook het jaarlijkse Grachtenfestival is van start gegaan. Tot en met 18 augustus zijn er meer dan 250 concerten op bijna honderd verschillende plekken. Hierbij moeten de openluchtlocaties rekening houden met de slechte weersomstandigheden. Zo werd het openingsconcert dat 8 augustus plaatsvond om deze reden al naar binnen verplaatst.