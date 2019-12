Amsterdamse ziekenhuizen zoeken hulp in regio om kinderen op te vangen

Door een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen moet de kinderverpleegafdeling van OLVG Oost in het weekend dicht. Beeld Shutterstock

Dat hebben ziekenhuis Amstelland, BovenIJ ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, Zaans Medisch Centrum en Amsterdam UMC deze week afgesproken.

Eerder deze week werd bekend dat veel kinderafdelingen in ziekenhuizen zo vol liggen, dat patiëntjes worden overgeplaatst naar nabijgelegen ziekenhuizen in de regio of zelfs het buitenland. De oorzaak is het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen.

De ziekenhuizen hebben de afspraak gemaakt met het oog op de mogelijke piek aan zieke kinderen door een eventuele griepgolf.

Afspraken

De ziekenhuizen hebben besloten bedden vrij te maken die nu bedoeld zijn voor kinderen die een geplande behandeling moeten ondergaan. De wachtlijsten voor geplande behandelingen kunnen hierdoor wel noodgedwongen oplopen.

Ook monitoren de ziekenhuizen van elkaar waar in de regio genoeg verpleegkundigen zijn om kinderen op te vangen. Zo hoeft een ziek kind niet te wachten tot er een bed in de buurt vrijkomt.

De nieuwe aanpak geldt in eerste instantie voor een periode van een halfjaar.

OLVG

Ook het OLVG past het beleid aan. Door het tekort aan kinderverpleegkundigen, is het niet meer mogelijk om de kinderverpleegafdeling op locatie Oost in het weekend open te houden. Vanaf 6 januari moeten kinderen die voor langere duur of in de weekenden worden opgenomen naar de locatie in West. ‘Deze situatie is van tijdelijke aard en wordt aangepast zodra er weer personele ruimte is,’ meldt het ziekenhuis vrijdag.