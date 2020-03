Amsterdamse ziekenhuizen vragen om vuurwerkbrillen

Beeld ANP

Zo vraagt bijvoorbeeld het OLVG op Twitter om de brillen. De brillen moeten voor volwassenen zijn en ongebruikt, meldt het ziekenhuis, en bij voorkeur met een dichte zijkant. Ook het AMC en het BovenIJ ziekenhuis laten weten dat vuurwerkbrillen altijd welkom zijn voor het werken met coronapatiënten.

Update aanbod vuurwerkbrillen:



Omdat wij gebonden zijn aan hygiëneregels zijn er een paar voorwaarden:

✔️Brillen zijn ongebruikt in (originele) verpakking

✔️Bij voorkeur met dichte zijkant



Inleveren kan bij de receptie van locatie Oost ❤️🙏 — OLVG (@olvg) 21 maart 2020

“Mond, neus én ogen moeten beschermd zijn tijdens het werken met patiënten,” legt een woordvoerder van het BovenIJ ziekenhuis uit. Vooral bij het intuberen of uitzuigen van de longen van patiënten komen veel druppeltjes in de lucht, die via het slijmvlies van mond, neus of ogen een besmettingsgevaar vormen.

Verschillende mensen melden op sociale media bezig te zijn met een inzamelingsactie.

Gisteren hebben @polWitteWithbrt en wijkagent #Dacostabuurt de overgebleven vuurwerkbrillen van @020West gekregen en verdeeld onder de Amsterdamse ziekenhuizen! pic.twitter.com/6rh2yqw2JD — Harold van Dam (@polhelmersbrt) 21 maart 2020

Het OLVG doet een dringende oproep voor vuurwerkbrillen. Deze zijn op zaterdag,zondag en maandag in te leveren bij de ANNE FRANKSCHOOL op de Nierstraat 41. In het portiek van de school staat een verzameldoos. Willen jullie dit bericht delen? Bedankt! pic.twitter.com/jx3Gp303bF — Red ons Waterlooplein (@RedWaterloplein) 21 maart 2020